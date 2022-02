Czas na mecz 5. kolejki w grupie E siatkarskiej Ligi Mistrzyń, w którym Fatum Nyiregyhaza podejmie Grupę Azoty Chemika Police. Faworytkami starcia są mistrzynie Polski, które są już pewne drugiego miejsca w grupie, ale wciąż walczą o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Relacja i wynik na żywo z meczu Fatum Nyiregyhaza - Grupa Azoty Chemik Police od 18:00 na Polsatsport.pl.

Pierwsze miejsce w grupie E już na starcie fazy grupowej Ligi Mistrzyń było przypisywane Imoco Volley Conegliano, a Włoszki stanęły na wysokości zadania. Po pięciu kolejkach mają na koncie komplet wygranych bez straty seta. Tym samym mają już zapewniony awans z 1. miejsca w grupie.

Na drugiej lokacie jest Grupa Azoty Chemik Police, a policzanki swojej pozycji w klasyfikacji już nie zmienią. Muszą jednak walczyć o cenne punkty - do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń awansują bowiem trzy z pięciu najlepszych ekip z drugich miejsc. W tym momencie mistrzynie Polski zajmują lokatę premiowaną awansem, ale walka cały czas trwa.

Kolejne punkty Chemik powinien dopisać do swojego dorobku w czwartkowy wieczór na Węgrzech. Rywalem polskich siatkarek będą bowiem zawodniczki Fatum Nyiregyhaza, które do tej pory nie wygrały w grupie E nawet seta. W czwartej kolejce miały mierzyć się 26 stycznia w Treviso z Imoco, ale mecz nie odbył się z powodu koronawirusa w zespole węgierskim. Teraz Węgierki są już gotowe do gry.

„To nie jest zły zespół. Szczególnie dobre mają lewe skrzydło. Znana sprzed lat z występów w Polsce Nikola Radosova bardzo się rozwinęła. Ponadto dla mnie pewną trudnością jest ustalenie taktyki na mecz przeciwko Węgierkom, bo one tak bardzo rotują składem, że praktycznie w każdym spotkaniu wystawiają inną drużynę” - mówi przed meczem z Węgierkami trener Chemika Jacek Nawrocki.

psl, Polsat Sport