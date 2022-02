"Myślałem, że sobie ze mnie żartują". Robert Lewandowski nie mógł uwierzyć w tę informację

Nie od dziś wiadomo, że Robert Lewandowski jest ceniony nie tylko ze względu na fakt strzelania wielu goli, ale również ze względu na swój profesjonalizm. Kapitan reprezentacji Polski wiele razy podkreślał, że jego ciało nierozerwalnie związane jest z wykonywanym zawodem i musi przykładać niesamowitą uwagę do tego, w jaki sposób je traktuje.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski powalczy z Verstappenem i Djokoviciem o prestiżowe wyróżnienie

Polak nie odstępuje pod tym względem od innych gwiazd światowej piłki nożnej, jak choćby Cristiano Ronaldo, czy wcześniej Diego Forlan. Nic więc dziwnego, że jego organizm wypada w badaniach młodziej niż wskazuje na to PESEL.

"Organizm nie daje mi żadnych sygnałów, że szczytowy okres mojej formy fizycznej mija. Przeciwnie, mam teraz lepsze wyniki badań niż przed rokiem i czuję się lepiej niż dwa lata temu. W świetle danych wygląda to tak, że mój szczyt formy dopiero nadchodzi, a mój wiek kalendarzowy zamazuje obraz mojego stanu fizycznego. Od parunastu lat ciężko pracowałem, by w tym wieku, w jakim jestem teraz, nie kończyć kariery, tylko nadal się rozwijać. By przesunąć granicę, za którą będzie już tylko gorzej... Chyba mi się udało" - powiedział Lewandowski w rozmowie z Leszkiem Orłowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Ronaldo wskazał najlepszych napastników świata. Robert Lewandowski numerem dwa

W dodatku, kapitan reprezentacji Polski, który w sierpniu tego roku skończy 34 lata, dodał, że początkowo nie mógł uwierzyć w wyniki badań i sądził, że lekarze robią sobie z niego żarty. Pozostaje zatem życzyć, by humor dopisywał mu jak najdłużej.

AŁ, Polsat Sport