Pekin 2022: Fayik Abdi pierwszym Saudyjczykiem na zimowych igrzyskach w historii

Narciarz alpejski Fayik Abdi z Arabii Saudyjskiej zostanie w Pekinie pierwszym sportowcem reprezentującym swój kraj na zimowych igrzyskach olimpijskich. Sportowiec, który na co dzień trenuje w USA, narzeka, że nie ma ku temu odpowiednich warunków w ojczyźnie.

Abdi wystartuje w slalomie gigancie, który przyciągał zawodników z krajów zwykle niekojarzonych z tą dyscypliną, jak m.in. Vanessa Mae. Słynna skrzypaczka startowała w barwach Tajlandii w igrzyskach 2014 roku w Soczi.

- Pierwszy raz jeździłem na nartach, gdy miałem cztery lata w Libanie. Moim pierwszym trenerem była mama. Od tego czasu staram się uprawiać ten sport - powiedział Saudyjczyk.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Polscy skoczkowie nie będą mogli skorzystać z nowych butów

Jak dodał, ma nadzieję, że to nakłoni wielu ludzi w Arabii Saudyjskiej i z Zatoki Perskiej do uprawiania sportów zimowych, co pewnego dnia zaowocuje wzięciem udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich.

Abdi od czasu przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych w 2012 roku trenuje głównie w stanie Utah. Saudyjczyk przyznał, że jednym z jego głównych wyzwań był brak możliwości treningów w ojczystym kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Natalia Maliszewska z negatywnym wynikiem testu

W sumie dwóch saudyjskich narciarzy zakwalifikowało się do igrzysk - Abdi i Salman Al-Howaish. Przepisy są nieubłagane i tylko jeden z nich mógł wystartować. Trener Daniel Sanz pochwalił obu narciarzy za wywalczenie kwalifikacji.

- Zrobiliśmy to, ponieważ chłopcy wykazali się naprawdę dobrym nastawieniem i zaangażowaniem w ten projekt. Ta pasja doprowadziła do startu w Pekinie - ocenił szkoleniowiec.

AŁ, PAP