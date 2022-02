Kolejne kłopoty reprezentacji Norwegii na igrzyskach w Pekinie. Pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskał Jarl Magnus Riiber. 24-latek to największa gwiazda kombinacji norweskiej i niekwestionowany faworyt do złota. Olimpijskie zmagania w tej dyscyplinie rozpoczną się 9 lutego.

Pomimo młodego wieku Riiber może poszczycić się licznymi osiągnięciami. Czterokrotnie zdobywał tytuły mistrza świata oraz trzykrotnie sięgał po Kryształową Kulę. W dorobku brakuje mu jedynie olimpijskiego złota. Cztery lata temu w Pjongczangu sięgnął po srebrny medal w drużynie.

W ostatnich miesiącach Norweg był w wyśmienitej dyspozycji. W okresie od listopada do stycznia wygrał 8 na 10 konkursów zaliczanych do Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Później odpuścił starty w kilku zawodach ze względu na przygotowania do igrzysk. Do Pekinu jechał jako zdecydowany faworyt do złotego medalu.

Plany 24-latka pokrzyżował jednak koronawirus. Riiber musi do 9 lutego uzyskać dwa negatywne wyniki z rzędu, aby móc stanąć na starcie. Warto dodać, że z norweskiej kadry wytypowano sześć osób, które miały bliski kontakt z zakażonym (Ingrid Tandrevold, Johannes Boe, Marte Olsbu Roeiseland, Johanne Killi, Anna Odine Stroem i Joergen Graabak). Ta grupa została skierowana na izolację.

To nie pierwszy problem reprezentacji Norwegii związany z koronawirusem. W pierwszym konkursie skoków narciarskich z tego powodu nie wystartują Daniel Andre Tande i Johann Andre Forfang.