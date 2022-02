Pekin 2022: Panczenistka Pechstein i bobsleista Friedrich chorążymi ekipy Niemiec

49-letnia Pechstein po nominacji przyznała, że mimo wielu olimpijskich startów na ceremonii otwarcia będzie dopiero po raz drugi.

"Z Albertville, gdzie w 1992 roku debiutowałam w igrzyskach, pamiętam tylko, że podczas otwarcia miałam gęsią skórkę" - przyznała pierwsza kobieta, która po raz ósmy wystąpi w zimowej olimpiadzie.

Pechstein, która ma w dorobku pięć złotych medali olimpijskich, w niesieniu flagi będzie pomagać najlepszy bobsleista ostatnich lat - Friedrich, podwójny mistrz igrzysk w Pjongczangu cztery lata temu.

"Myślę, że stworzymy fajny duet. Bycie chorążym to punkt szczytowy mojej kariery. To znaczy więcej niż wszystkie olimpijskie medale" - zaznaczyła Pechstein.

Pierwszy start w Pekinie - na 3000 m ma zaplanowany już na sobotę, mimo to zamierza się cieszyć udziałem w ceremonii inauguracji igrzysk i chłonąć niepowtarzalne wrażenia.

"Te piątkowe emocje to czysta motywacja. Nie powinnam czuć zmęczenia, ale nawet jeśli nogi nie będą do końca świeże, to głowa na pewno, a to najważniejsze" - podsumowała.

Na drugi występ w Pekinie Pechstein czekać będzie do przedostatniego dnia igrzysk, kiedy odbędzie się wyścig ze startu wspólnego.