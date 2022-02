Co prawda pierwsze zmagania sportowe w stolicy Chin - mecze curlingowych mikstów - ruszyły już w środę, ale to w piątek odbędzie się uroczyste rozpoczęcie olimpijskich zmagań. Wydarzenie to zaplanowano na wieczór czas lokalnego (godz. 13:00 w Polsce). Na trybunach "Ptasiego Gniazda" zasiąść ma m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Część krajów ogłosiła dyplomatyczny bojkot imprezy w Pekinie.

Tego dnia odbędą się pierwsze trzy odsłony drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym. W programie krótkim zaprezentują się soliści i pary sportowe, a w pary taneczne wystąpią w tańcu rytmicznym.

Na piątek zaplanowano również kolejne mecze fazy grupowej curlingowych mikstów i hokeistek. W przypadku pierwszej dyscypliny w planie jest siedem spotkań, drugiej - dwa. W hokejowym spotkaniu gr. A reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego zmierzy się ze Szwajcarią, a w pojedynku gr. B Dania z ekipą gospodarzy. W curlingu w planie jest siedem meczów.

Tego dnia odbędą się również treningi alpejczyków w zjeździe, saneczkarzy startujących indywidualnie oraz skoczkiń i skoczków narciarskich na normalnym obiekcie.

Polscy sportowcy do rywalizacji przystąpią w sobotę.

piątek, 4 lutego ---------------- CEREMONIA OTWARCIA - 13.00 curling - 1.35 faza grupowa MIX 6.35 faza grupowa MIX hokej na lodzie - 5.10 kobiety, grupa A: RKO - Szwajcaria kobiety, grupa B: Dania - Chiny łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe: 2.55 soliści, program krótki 4.35 pary taneczne, taniec rytmiczny 6.15 pary sportowe, program krótki

MC, PAP