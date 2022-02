ATP w Pune: Kamil Majchrzak w półfinale! Wielki sukces Polaka

Ostatnie tygodnie są wyśmienite w wykonaniu Majchrzaka, który w 2022 roku wygrał już 7 i przegrał tylko 1 spotkanie - w drugiej rundzie Australian Open. Z kolei Musetti pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem już po napotkaniu pierwszej przeszkody w postaci Alexa de Minaura.

Dla Polaka mecz z Musettim był dopiero drugim występem w 1/4 finału turnieju ATP tej rangi. Kilka miesięcy temu w Sofii przegrał na tym etapie imprezy w Sofii po trzysetowym boju z Filipem Krajinoviciem. Tym razem chciał osiągnąć życiowy sukces i awansować do półfinału. Udało mu się to po dwusetowym boju.

Pierwsza partia łatwo padła łupem piotrkowianina, który dwa razy przełamał rywala. W drugiej już tak przyjemnie nie było, a o zwycięzcy rozstrzygnął tie-break. W nim wydawało się, że Polak opanował początkowe kłopoty i wygra tę odsłonę. Obydwaj zawodnicy nie potrafili utrzymać swojego serwisu, a wojnę nerwów wygrał Musetti. O losach ćwierćfinału musiał zadecydować trzeci set. W nim tenisiści szli łeb w łeb aż do 9. gema, w którym Majchrzak przełamał Włocha. Chwilę później zwieńczył dzieło wygranym własnym podaniem i mógł cieszyć się z wielkiego sukcesu.

Był to pierwszy bezpośredni mecz na seniorskim poziomie pomiędzy dwoma utalentowanymi tenisistami. Sześć lat młodszy Włoch zajmuje aktualnie 66. miejsce w rankingu ATP i o 29 lokat wyprzedza Polaka. Majchrzak już na pewno awansuje jednak w prestiżowej klasyfikacji, a po wygranej z Musettim przesunie się na najwyższą lokatę w karierze. Do tej pory jego najlepszy rezultat to 83. miejsce we wrześniu 2019 roku.

W półfinale Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Emil Ruusuvuori - Jiri Vesely. Transmisje pozostałych ćwierćfinałów turnieju w Pune, a także decydujących spotkań na sportowych antenach Polsatu.

Kamil Majchrzak - Lorenzo Musetti 6:2, 6:7 (5-7), 6:4