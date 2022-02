Zwycięstwo Polaka, klasyfikowanego na 45. miejscu w światowym rankingu, który w ostatniej chwili uzupełnił stawkę uczestników turnieju, nad najlepszym szachistą węgierskim (10. FIDE), który niedawno wywalczył trzecią lokatę w prestiżowym Tata Steel Chess w Wijk aan Zee, to spory sukces.

- Zaproszenie dostałem tak naprawdę w ostatniej chwili, bo wycofał się jeden z uczestników. Oczywiście skorzystałem, bo jest to na tyle silny turniej, że szkoda byłoby w nim nie wystąpić. Przyjechałem do Berlina przedwczoraj – bez presji, oczekiwań, w stanie komfortowym, bo dowiadując się tak późno, nie byłem w stanie przygotować się do tych zawodów. Ale ma to swoje plusy, bo zagrałem, jak mówią sportowcy, na świeżości - powiedział PAP Wojtaszek.

Piątkowa partia, w której białymi grał arcymistrz z Kwidzyna, trwała niespełna pięć godzin i zakończyła się po 58 posunięciach.

- Od samego początku odbywała się w moją stronę, bo dostałem z debiutu pozycję z mojego dawnego przygotowania, które dzisiaj udało mi się wykorzystać. Stopniowo powiększałem przewagę i w końcówce dla rywala powstała tylko kwestia, czy uda mu się zremisować, mając pionka mniej, czy nie. Robiłem wszystko, żeby ziścił się drugi wariant. Nie ukrywam, że Rapport, mimo wysokiej pozycji w rankingu i ostatnich sukcesów, po prostu mi leży. To już trzecia partia, którą z nim wygrałem, on też mnie pokonał, ale mam z nim bilans dodatni. Bardzo się cieszę. Taka wygrana bardzo mi się przyda, bo od dawna nie notowałem zwycięstw z takimi zawodnikami - skomentował czterokrotny, w tym aktualny, mistrz kraju.

W sobotniej partii grupy B Polak zmierzy się, także białymi, z Rosjaninem Dmitrijem Oparinem, który przegrał ze swoim rodakiem Władimirem Fiedosiejewem.

Wojtaszek, podobnie jak Rosjanin Andriej Jesipienko, otrzymał zaproszenie do udziału w turnieju na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Zastąpili Chińczyka Lirena Dinga i Dmitrija Andrejkina z Rosji, którzy nie mogli przyjechać do Berlina ze względów wizowych i zdrowotnych.

W stolicy Niemiec 16 szachistów podzielonych na cztery grupy rozegra najpierw po trzy partie systemem mecz i rewanż. Najlepsi z każdej grupy spotkają się potem systemem pucharowym, by ustalić kolejność w imprezie, która zakończy się 17 lutego.

Podobne turnieje odbędą się jeszcze w Belgradzie (28 lutego – 14 marca) i ponownie w Berlinie (21 marca – 4 kwietnia). Każdy spośród 24 wytypowanych wcześniej przez FIDE szachistów wystartuje w dwóch takich imprezach. Dwaj najlepsi w punktacji sumarycznej (1. miejsce – 13 pkt, 2. – 10, 3. i 4. – po 7 itd.) uzupełnią stawkę turnieju kandydatów w Madrycie (16 czerwca – 7 lipca), w którym po raz pierwszy w historii wystartuje reprezentant Polski – Jan-Krzysztof Duda, zwycięzca ubiegłorocznego Pucharu Świata.

W imprezie tej zapewniony udział mają także uczestnik ostatniego meczu o mistrzostwo świata Rosjanin Jan Niepomniaszczi, jego rodak Siergiej Karjakin, Tejmur Radżabow z Azebejdżanu, Amerykanin Fabiano Caruana oraz reprezentant Francji Alireza Firouzja.

Jej triumfator uzyska prawo gry o szachową koronę z aktualnym mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem.

MC, PAP