Nowa umowa Chemika z Grupą Azoty Police

– Współpraca z Chemikiem przynosi nam korzyści wizerunkowe nie tylko w kraju, ale także na europejskich boiskach. W ubiegłym roku policzanki zdobyły dziewiąte w historii klubu mistrzostwo Polski oraz dziewiąty Puchar Polski. Zespół znalazł się także w ósemce najlepszych europejskich drużyn. To dowód na to, że stabilność finansowa, jaką zapewnia klubowi umowa z Grupą Azoty Police, przekłada się na sukcesy sportowe – podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.





Podpisana umowa zapewnia klubowi bezpieczeństwo finansowe i możliwość dalszego rozwoju przez kolejny rok.

– Grupa Azoty Police daje nam poczucie stabilności. Dzięki niej możemy myśleć o podpisywaniu kontraktów z zawodniczkami, trenowaniu, walce o kolejne trofea. Płynność finansowa to klucz w funkcjonowaniu klubu aspirującego do mistrzostwa, dlatego niezwykle cieszymy się, że Grupa Azoty Police od lat stawia na siatkówkę w naszym regionie. Dziękujemy za wsparcie i wspólną drogę do zapisania się na kartach historii polskiego sportu – powiedział Paweł Frankowski, prezes klubu.

RM, chemik-police.com