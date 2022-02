Pekin 2022: Ceremonia otwarcia igrzysk. Relacja na żywo

Głównym piątkowym wydarzeniem zimowych IO Pekin 2022 będzie ceremonia otwarcia. Co ciekawego tym razem przygotowali organizatorzy igrzysk? Relacja na żywo z ceremonii otwarcia od 13:00 na Polsatsport.pl.

Co prawda pierwsze zmagania sportowe w stolicy Chin - mecze curlingowych mikstów - ruszyły już w środę, ale to w piątek odbędzie się uroczyste rozpoczęcie olimpijskich zmagań. Wydarzenie to zaplanowano na wieczór czas lokalnego (godz. 13 w Polsce). Na trybunach "Ptasiego Gniazda" zasiąść ma m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Część krajów ogłosiła dyplomatyczny bojkot imprezy w Pekinie.

Będzie to 56. w nowożytnej historii ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Zawsze wiele rozwiązań i pomysłów wynika z aktualnej sytuacji w danym kraju czy na świecie, stanowi znak czasów i nawiązuje do miejsca, w którym odbywa się impreza.

Nad imprezą w stolicy Chin unosić się będzie duch pandemii COVID-19. W jej dobie odbyły się już ubiegłoroczne letnie igrzyska w Tokio. Uroczystość otwarcia w założeniu organizatorów miała dawać ludziom siłę i nadzieję w walce z pandemią, dlatego widowisko zatytułowano "Zjednoczeni emocjami", przedstawione w jego czasie motto brzmiało: "Idźmy naprzód". Minutą ciszy uczczono pamięć osób zmarłych na COVID-19.

Pekin już po raz drugi w dość krótkim czasie gościć będzie igrzyska, a zatem i przygotował ceremonię otwarcia. Inaugurację olimpijskich zmagań w dyscyplinach letnich w 2008 roku rozpoczęło osiem tysięcy bębniarzy. Zgodnie z chińską tradycją "ósemka" jest liczbą szczęśliwą, więc zawody otwarto ósmego dnia ósmego miesiąca punktualnie o godz. 20.08 czasu miejscowego. Wielokulturowość i otwartość gospodarzy miało symbolizować wniesienie chińskiej flagi przez dzieci w strojach regionalnych 56 grup narodowych zamieszkujących terytorium Państwa Środka.

Za tegoroczną uroczystość odpowiada ten sam reżyser - Yimou Zhang. Z powodu pandemii oraz niższych temperatur weźmie w niej udział znacznie mniej artystów niż 14 lat temu - ok. trzech tysięcy, a nie jak wówczas 15 tysięcy.

"Z powodu pandemii świat potrzebuje nowej i silniejszej wizji, która przemówi do ludzi z całego globu i pozwoli im stawić czoła trudnościom oraz cieszyć się z przyszłości, która będzie lepsza" - powiedział Yimou Zhang.



