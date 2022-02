W 2022 rok Bruk-Bet wszedł bez obsadzonego stanowiska pierwszego trenera i z niewielkimi nadziejami na ucieczkę ze strefy spadkowej. Dopiero 6 stycznia, gdy inne zespoły już rozpoczęły przygotowania, ogłoszono że następcą zwolnionego w grudniu Mariusza Lewandowskiego będzie Michał Probierz.

To jednak tylko spotęgowało zamieszanie, gdyż były szkoleniowiec "Pasów" dwa dni później, zamiast stawić się na pierwszych zajęciach, przesłał do klubu maila z informacją o rozwiązaniu umowy. Według nieoficjalnych informacji powodem były rozbieżności dotyczące zakresu kompetencji oraz planów przebudowy zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: Norweg trafi do Wisły Kraków? "Urodziłem się w Polsce i znam ten kraj"

Gorączkowe poszukiwania następcy znalazły swój finał w zatrudnieniu Radoslava Latala. Czech to szkoleniowiec znany w Polsce, w sezonie 2015/16 wywalczył z Piastem Gliwice tytuł wicemistrzowski. Pracował też w ligach: czeskiej, słowackiej i białoruskiej prowadząc m.in. Banik Ostrawa, MKF Kosice, Spartaka Trnawa, Dynamo Brześć. Ostatnie dwa sezony spędził w klubie ze swojego rodzinnego miasta – Sigmie Ołomuniec, z którą rozstał się w czerwcu ubiegłego roku.

52-letni Latal już pierwszego dnia swojej pracy wyjechał z drużyną na obóz do Uniejowa, a potem przygotowania kontynuował w Turcji.

Bruk-Bet obiecująco spisywał się w meczach sparingowych. Pokonał 4:0 lidera II ligi Stal Rzeszów, 4:1 MTK Budapeszt, 2:0 FK Kolubara Lazarevac 2:0 i zremisował 1:1 z innym serbskim zespołem Radnikiem Surdulica.

Bruk-Bet był aktywny na rynku transferowym. Zespół zasiliło pięciu nowych piłkarzy: bramkarz Pawieł Pawluczenko z Ruchu Brześć, lewy obrońca Matej Hybs z Viktorii Pilzno, pomocnicy Zvonimir Kozulj z Eyupsporu Kulubu i Maciej Ambrosiewicz z Zagłębia Sosnowiec oraz wypożyczony z Wisły Płock napastnik Dawid Kocyła.

Na występy Kozulja, który w ekstraklasie pokazał się z dobrej strony gdy był piłkarzem Pogoni Szczecin, trzeba będzie jednak trochę poczekać. W dniu podpisania kontraktu doznał kontuzji kolana i treningi wznowi za kilka tygodni.

Jeśli chodzi o ubytki, to nie zanotowano większych start. Rozstano się z zawodzącym obrońcą Adamem Hlouskiem i pomocnikiem Martinem Zemanem. Marcel Vasil został wypożyczony do FC Kosice, a Dominik Kąkolewski do Sokoła Ostróda.

Bruk-Bet do miejsca poza strefą spadkową dzieli sześć punktów. Drużyna z Niecieczy ma do rozegrania jeden zaległy mecz z Legią Warszawa. Walkę o utrzymanie beniaminek ekstraklasy rozpocznie już w piątek starciem z Jagiellonią Białystok.

Relacja i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.