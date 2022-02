Główne piątkowe wydarzenie zimowych IO Pekin 2022 to ceremonia otwarcia. Na sportowych antenach Polsatu pierwszy oficjalny dzień igrzysk podsumujemy w naszym magazynie Studio Pekin. Transmisja TV i stream online od 20:00 w Polsacie Sport Extra, w Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Co prawda pierwsze zmagania sportowe w stolicy Chin - mecze curlingowych mikstów - ruszyły już w środę, ale to w piątek odbędzie się uroczyste rozpoczęcie olimpijskich zmagań. Wydarzenie to zaplanowano na wieczór czas lokalnego (godz. 13 w Polsce). Na trybunach "Ptasiego Gniazda" zasiąść ma m.in. prezydent RP Andrzej Duda.

Polacy po raz pierwszy zaprezentują się w oficjalnej rywalizacji na olimpijskich obiektach dopiero w sobotę. W piątkowy wieczór my zaprezentujemy zaś pierwsze Studio Pekin. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Weronika Nowakowska, Andrzej Person i Krzysztof Rawa.

Studio Pekin to wspólny projekt redakcji Polsatu Sport, Polsatu News oraz Interii. Zarówno w telewizji, jak i w internecie program będzie miał wspólny tytuł, oprawę graficzną oraz charakter. Audycja startować będzie o godzinie 16:00 na sportowej Interii, gdzie widzów przywitają prowadzący Leszek Kabłak oraz stali eksperci: wicemistrzyni olimpijska w panczenach Katarzyna Bachleda-Curuś, wicemistrzyni świata w biathlonie Weronika Nowakowska oraz brązowy medalista mistrzostw świata w skokach narciarskich Jan Ziobro. Zgodnie z hasłem sportowej Interii „Gramy dalej”, w programie znajdą się najświeższe wyniki oraz wiadomości wprost od korespondenta obecnego w Chinach. Autorzy będą także przybliżać zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji oraz sondować nastroje wśród kibiców.

W Polsacie News „Studio Pekin” rozpoczynać się będzie o godzinie 17:40, a program prowadzić będą Łukasz Dubaniewicz oraz Tomasz Zimiński. Stałym punktem audycji będą łączenia ze specjalnym wysłannikiem do Pekinu, Tomaszem Lejmanem. Nie zabraknie także komentarzy oraz opinii. O ważnych wydarzeniach, jakie mają miejsce na igrzyskach, widzów Polsat News będzie również informować na bieżąco Michał Stela.

Zwieńczenie całego dnia na arenach olimpijskich nastąpi o godzinie 20:00 w Polsacie Sport Extra. W ultranowoczesnym studiu sportowym pracować będzie kilkudziesięcioosobowy zespół, w tym między innymi Paulina Chylewska, Jerzy Mielewski, Przemysław Iwańczyk, Marcin Lepa czy Paulina Czarnota-Bojarska. Stałymi ekspertami będą Weronika Nowakowska oraz Andrzej Person, a oprócz nich do „Studia Pekin” zapraszani będą czołowi sportowcy, dziennikarze i eksperci. Prowadzący i goście szczegółowo omówią najciekawsze wydarzenia z ostatnich 24 godzin, a w programie znajdą się także materiały reporterskie oraz przegląd tego, co kibiców czeka następnego dnia.

