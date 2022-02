Tauron Liga: Siatkarki BKS Bostik Bielsko-Biała ograły UNI Opole

Drużyna BKS Bostik lepiej zaczęła to spotkanie, ale w połowie premierowej partii do głosu doszły przyjezdne. W końcówce wykorzystały błędy rywalek i gospodynie przegrały 21:25. Drugi set nie miał wielkiej historii, bo dominacja siatkarek z Bielska-Białej od początku do końca nie podlegała dyskusji (25:12). Trzecia odsłona była nieco bardziej wyrównana, ale w końcówce to gospodynie nadawały ton wydarzeniom na boisku (25:17).

W czwartym secie siatkarki z Opola miały szansę na przedłużenie rywalizacji. W pewnym momencie prowadziły już sześcioma punktami (9:15) i przegrały... dziewięć kolejnych akcji (18:15). To był kluczowy moment seta, bo gospodynie nie wypuściły już przewagi z rąk i wygrały 25:22. Spotkanie zakończyła asem serwisowym Aleksandra Kazała.

Najwięcej punktów: Gabriela Orvosova (26), Weronika Szlagowska (18), Martyna Świrad (13), Aleksandra Kazała (11) – BKS; Kinga Stronias (19), Anna Bączyńska (17), Vivian Pellegrino (12) – UNI. Trener drużyny z Opola miał w tym meczu do dyspozycji zaledwie dziewięć zawodniczek. MVP: Gabriela Orvosova (24/41 = 59% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).

BKS Bostik Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (21:25, 25:12, 25:17, 25:22)

BKS Bostik: Aleksandra Kazała, Dominika Pierzchała, Gabriela Orvosova, Weronika Szlagowska, Martyna Świrad, Ewelina Polak – Kinga Drabek (libero) oraz Julia Mazur (libero), Martyna Borowczak, Karina Chmielewska, Alina Bartkowska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

UNI: Gabriela Makarowska, Marta Pamuła, Vivian Pellegrino, Anna Bączyńska, Kinga Stronias, Marta Orzyłowska – Adriana Adamek (libero) oraz Regiane Bidias, Weronika Wołodko. Trener: Nicola Vettori.

RM, Polsat Sport