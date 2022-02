Kilka tygodni temu trener Aluron CMC Warty Zawiercie Igor Kolaković zamieścił na swoim Twitterze nietypowy wpis. Szkoleniowiec otwarcie przyznał, że nie będzie w przyszłym sezonie trenerem klubu, gdyż planuje skupić się na prowadzeniu reprezentacji Serbii. Wskazał nawet swojego następcę, którym miałby zostać Winiarski.

Choć wiadomość szybko zniknęła, wszystko wskazuje na to, że na stanowisku trenera faktycznie dojdzie do roszady. Winiarski ma zamienić Gdańsk na Zawiercie, a jego następcą w Treflu ma zostać Anastasi. Kontrakt Włocha z Projektem Warszawa wygasa wraz z końcem trwającego aktualnie sezonu i nic nie wskazuje na to, że strony będą kontynuować współpracę. Dla doświadczonego Włocha byłby to powrót do Gdańska - prowadził już ten klub w latach 2014-2019.



Kto więc zastąpi Anastasiego? Stołeczny klub sonduje wiele możliwości, a najbardziej realny wydaje się scenariusz, w którym Włocha zastąpi inny obcokrajowiec, a być może jego rodak. W tym sezonie Projekt rozczarowuje - siatkarze z Warszawy mają na swoim koncie passę trzech porażek z rzędu i do lidera PlusLigi tracą już 17 punktów. Wszystko wskazuje na to, że odejście Anastasiego nie będzie jedynym głośnym transferem z Projektu. Klub ma opuścić również wieloletni przyjmujący ekipy z Warszawy, Bartosz Kwolek.