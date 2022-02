Spotkanie Bayernu Monachium z RB Lipsk było przede wszystkim ważne dla Juliana Nagelsmanna. To dopiero drugi raz, kiedy młody trener mierzył się z swoją byłą drużyną. Jesienią lepsi byli Bawarczycy, którzy pokonali wtedy rywali 4:1.

W sobotnim spotkaniu również faworytem był Bayern Monachium i mogło się wydawać, że czeka nas powtórka z rozrywki. Thomas Mueller otworzył wynik już w 12. minucie, ale kwadrans później wyrównał Andre Silva. Mueller zdobył kolejną bramkę, ale po weryfikacji VAR została anulowana z powodu pozycji spalonej.

Kiedy wydawało się, że piłkarze będą schodzić na przerwę przy wyniku remisowym, Bayern na prowadzenie wyprowadził Lewandowski. Polak tym samym zdobył 24. bramkę w sezonie i jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Dla "Lewego" był to również 301. gol w Bundeslidze. Do lidera klasyfikacji wszech czasów Gerda Muellera traci 64 trafienia.

Po przerwie do remisu doprowadził Christopher Nkunku. Radość RB Lipsk nie trwała długo, ponieważ pięć minut później odpowiedział Bayern. Leroy Sane zmusił do błędu Josko Gvardiolę, który strzelił gola samobójczego. Jak się później okazało to wystarczyło do zdobycia trzech punktów i wynik już nie uległ zmianie.

Dzięki wygranej Bayern ma już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund. RB Lipsk pozostał na siódmym miejscu w tabeli z dorobkiem 31 punktów.

Bayern Monachium - RB Lipsk 3:2 (2:1)

Bramki: Thomas Mueller 12, Robert Lewandowski 44, Josko Gvardiol 58 (s) - Andre Silva 27, Christopher Nkunku 53