W XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 bierze udział pięć krajów afrykańskich: Erytrea, Ghana, Madagaskar, Maroko oraz Nigeria. Reprezentuje je sześciu zawodników – pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Afrykańscy sportowcy wystąpią w narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich.

Zawodnicy z z Afryki, którzy będą rywalizować na igrzyskach w Pekinie, nie mieszkają na co dzień w krajach, które reprezentują. Nie mieliby tam możliwości treningów. Co więcej, trzech z szóstki sportowców nawet nie urodziło się w Afryce, ale w każdym z tych przypadków sport pogłębił ich związki z krajami pochodzenia.



Kto reprezentuje Afrykę na igrzyskach w Pekinie?

Erytrea (1)

Shannon-Ogbnai Abeda (narciarstwo alpejskie)

Abeda urodził się w 1995 roku w mieście Fort McMurray położonym w prowincji Alberta w Kanadzie. Jego rodzice wyemigrowali z Erytrei do Kanady w latach osiemdziesiątych. W 2003 roku rodzina przeniosła się do Calgary i tam Abeda zaczął trenować narciarstwo alpejskie. W 2011 roku otrzymał obywatelstwo Erytrei, co dało mu możliwość reprezentowania tego kraju w zawodach międzynarodowych. Pierwszym startem był występ na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 w Innsbrucku.

Jest pierwszym sportowcem, który reprezentował Erytreę na zimowych igrzyskach olimpijskich. Zadebiutował w Pjongczangu w 2018 roku. Wystartował w slalomie gigancie (61. miejsce) i slalomie (nie ukończył pierwszego przejazdu). W Pekinie ma wystartować w slalomie gigancie.

Ghana (1)

Carlos Mäder (narciarstwo alpejskie)

Carlos Mäder urodził się w 1978 roku w Cape Coast w Ghanie. Gdy miał osiem miesięcy, został adoptowany przez szwajcarską parę. Wychowywał się w Giswil w szwajcarskim kantonie Obwalden, tam też rozpoczął swą przygodę z narciarstwem. W młodoście grał też w piłkę nożną w juniorskiej drużynie FC Luzern.

W 2017 roku postanowił reprezentować Ghanę na ZIO Pjongczang 2018. Otrzymał ghański paszport, brał udział w kwalifikacjach, ale bez powodzenia. Debiut na wielkiej imprezie zaliczył w mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim 2019 w szwedzkim Are. W wieku 43 lat po raz pierwszy weźmie udział w igrzyskach olimpijskich. Ma stanąć na starcie slalomu giganta.





Dla reprezentacji Ghany to trzeci udział w ZIO. Zadebiutowała w 2010 roku w Vancouver. Reprezentował ją tam w narciarstwie alpejskim Kwame Nkrumah-Acheampong.

Madagaskar (2)

Mialitiana Clerc (narciarstwo alpejskie)

Mathieu Neumuller (narciarstwo alpejskie)

Madagaskar jako jedyny kraj afrykański wysłał do Pekinu dwóch sportowców, występujących w narciarstwie alpejskim. Mialitiana Clerc będzie jedyną kobietą reprezenującą na ZIO 2022 kontynent afrykański. Urodziła się w 2001 roku, ale nie będzie to jej olimpijski debiut. Wystąpiła już przed czterema laty w Pjongczangu, mając zaledwie 17 lat. Zajęła wówczas 47. miejsce w slalomie i 48. lokatę w slalomie gigancie.

Clerc urodziła się na Madagaskarze, ale została adoptowana przez francuską parę i zamieszkała we Francji. Tam w dzieciństwie rozpoczęła naukę jazdy na nartach, a później rozpoczęła starty w zawodach. Mimo pobytu w Europie, utrzymywała kontakt z Madagaskarem. Od 2017 roku występuje w reprezentacji tego kraju, w tym samym roku zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata. Wystąpiła też w MŚ 2019 w Are.

Również we Francji mieszka Mathieu Neumuller (rocznik 2003), który w Pekinie zadebiutuje w olimpijskich zawodach. W zawodach FIS występuje od 2020 roku, a inspiracją dla rozwijania umiejętności narciarskich są dla niego osiągnięcia jego koleżanki z reprezentacji.

Madagaskar po raz trzeci wystąpi w ZIO. Zadebiutował w 2006 roku w Turynie, gdzie wystąpił jeden zawodnik tego kraju – narciarz alpejski Mathieu Razanakolona.

Maroko (1)

Yassine Aouich (narciarstwo alpejskie)

Yassine Aouich będzie jedynym reprezentantem Maroka w Pekinie. 31-letni zawodnik (rocznik 1990), uprawiający narciarstwo alpejskie, pochodzi z położonego w górach Atlas miasta Ifran. Znajduje się tam ośrodek narciarski, a zimą są dogodne warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu. Aouich mieszka obecnie we Francji. Ma za sobą start m.in. w mistrzostwach świata 2019. Zdołał wywalczyć olimpijską kwalifikację w slalomie i slalomie gigancie.

Maroko w ZIO wystąpi już po raz ósmy, co jest afrykańskim rekordem. Zadebiutowało w 1968 roku w Grenoble, wysyłając pięciu reprezentantów w narciarstwie alpejskim. W 1992 roku w Albertville w barwach Maroka wystąpiło aż 12 sportowców (dziesięciu mężczyzn i dwie kobiety), którzy wystartowali w narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich.

Nigeria (1)

Samuel Ikpefan (narciarstwo klasyczne)

Samuel Ikpefan (rocznik 1991) urodził się we Francji, gdzie od najmłodszych lat trenował narciarstwo. Osiągał nawet sukcesy w kategorii juniorów, ale nie zdołał zakwalifikować się do dorosłej kadry. Miał kilka lat przerwy, ale wznowił treningi, gdy w 2018 roku postanowił reprezentować kraj swojego ojca.

Będzie pierwszym biegaczem narciarskim w barwach Nigerii, biorącym udział w igrzyskach olimpijskich. Będzie też jedynym afrykańskim sportowcem startującym w narciarstwie klasycznym. Ma za sobą występy w mistrzostwach świata Oberstdorf 2021, gdzie najlepszym wynikiem było 80. miejsce w sprincie. Startował też w zawodach Pucharu Świata.





To drugi start reprezentacji Nigerii w ZIO. Zadebiutowała w 2018 roku, w Pjongczangu, gdzie wysłała cztery zawodniczki rywalizujące w dwóch dyscyplinach – bobslejach i skeletonie.

Występy państw z Afryki w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:

Algieria – 3 (1992, 2006, 2010)

Egipt – 1 (1984)

Erytrea – 2 (2018, 2022)

Etiopia – 2 (2006, 2010)

Ghana – 3 (2010, 2018, 2022)

Kamerun – 1 (2002)

Kenia – 4 (1998, 2002, 2006, 2018)

Madagaskar – 3 (2006, 2018, 2022)

Maroko – 8 (1968, 1984, 1988, 1992, 2010, 2014, 2018, 2022)

Nigeria – 2 (2018, 2022)

Republika Południowej Afryki – 7 (1960, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2018)

Senegal – 5 (1984, 1992, 1994, 2006, 2010)

Suazi – 1 (1992)

Togo – 2 (2014, 2018)

Zimbabwe – 1 (2014).

Najwięcej występów zaliczyło Maroko, które w Pekinie po raz ósmy pojawiło się na ZIO. Pierwszym krajem była Południowa Afryka, która wystartowała w 1960 roku w Squaw Valley. Reprezentowała ją wówczas czwórka łyżwiarzy figurowych. Później ten kraj z powodu apartheidu został wykluczony z udziału w igrzyskach i powrócił do rywalizacji dopiero w 1994 roku w Lillehammer.

Pięć krajów na ZIO 2022 to pewien regres w porównaniu z poprzednimi igrzyskami Pjongczang 2018. Wówczas wystąpiło osiem reprezentacji z Afryki, co było rekordowym osiągnięciem. Obok pięciu, które są w Pekinie, cztery lata temu udział brały również: Kenia, RPA i Togo.