EBL: Grupa Sierleccy Czarni na czele tabeli! Anwil Włocławek pokonany

Początek spotkania należał do gości, którzy dzięki akcjom Zigi Dimca i Jamesa Bella prowadzili 7:2. Później… było tylko lepiej! Po wsadzie Luke’a Petraska przewaga Anwilu wzrosła do dziewięciu punktów. Bardzo aktywny był Billy Garrett, dzięki czemu Grupa Sierleccy Czarni byli w grze. Po trójce Dawida Słupińskiego zbliżyli się na trzy punkty, a po podobnym rzucie Bartosza Jankowskiego był już remis! Akcja Kyndalla Dykesa ustawiła wynik po 10 minutach na 19:21. Drugą kwartę słupszczanie rozpoczęli od serii 10:1 i po kolejnej akcji Jankowskiego byli lepsi o siedem punktów! Zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza krok po kroku odrabiał straty, a dzięki zagraniu Dykesa przegrywali już tylko punktem. Po chwili dawał swojej drużynie nawet przewagę, ale ostatecznie rzuty wolne Marka Klassena sprawiły, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:39.

Na początku trzeciej kwarty nie do zatrzymania był Ziga Dimec, a to pozwalało na wyrównaną rywalizację. Pierwsze trafienie z gry Jonaha Mathewsa dawało prowadzenie Anwilowi. Kalif Young “latał” nad koszami, a drużyna trenera Mantasa Cesnauskisa ponownie miała inicjatywę. Dzięki trójce Jakuba Musiała ponownie prowadziła siedmioma punktami. Po 30 minutach było 63:58. Włocławianie nie zamierzali się poddawać i zaraz na początku kolejnej części meczu po trójce Macieja Bojanowskiego przegrywali tylko punktem. W pewnym momencie Luke Petrasek dawał im ponownie minimalną przewagę. Do samego końca spotkanie było niezwykle wyrównane. Półtorej minuty przed zakończeniem po trójce Marcusa Lewisa to Grupa Sierleccy Czarni byli lepsi o cztery punkty. To właśnie Amerykanin był kluczowy w ostatniej kwarcie. Dzięki jego akcjom słupszczanie wygrali 83:77.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Marcus Lewis, który zdobył 17 punktów - wszystkie w ostatniej kwarcie! Ziga Dimec zdobył dla gości 18 punktów i 4 zbiórki.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek 83:77 (19:21, 21:18, 23:19, 20:19)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Anthony Lewis 17, William Garrett 12, Dawid Słupiński 10, Kalif Young 10, Jakub Musiał 9, Bartosz Jankowski 8, Marek Klassen 8, Beau Beech 7, Mikołaj Witliński 2.

Anwil Włocławek: Ziga Dimec 18, Kyndall Dykes 16, Luke Petrasek 14, Jonah Mathews 10, Kamil Łączyński 9, Maciej Bojanowski 5, James Bell 3, Łukasz Frąckiewicz 2.

plk.pl