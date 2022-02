Pekin 2022: Niemcy Frenzel i Weber opuszczą pierwsze zawody

- Niezależnie od wszystkiego nie mogę ich dopuścić do startu już w środę. Muszę ich chronić - podkreślił lekarz niemieckiej kadry Stefan Pecher, który konsultował się w tej sprawie również z trenerem Hermannem Weinbuchem.

- Nie chodzi wyłącznie o testy, poziom wirusa, itp. Chodzi o skutki medyczne zakażenia i - co najważniejsze - zdrowie sportowców - dodał.

Frenzel, jeden z najbardziej utytułowanych dwuboistów w historii, m.in. sześciokrotny medalista olimpijski, oraz Weber byli w grupie czterech niemieckich sportowców, którzy w piątek dowiedzieli się o pozytywnych wynikach testów.

Obaj w Pekinie zameldowali się w czwartek, a następnego dnia trafili na izolację do przeznaczonego do tego celu hotelu. Olimpijska izolacja zgodnie z przepisami trwa 10 dni, ale skraca się ją w przypadku dwóch kolejnych negatywnych rezultatów badań przeprowadzonych w odstępie co najmniej 24 godzin.

33-letni Frenzel to trzykrotny mistrz olimpijski, którego kolekcję złotych medali uzupełnia aż siedem z mistrzostw świata. Na igrzyska przyjechał jako piąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, którą wygrał pięciokrotnie, choć ostatnio w 2017 roku. Osiem lat młodszy Weber w listopadzie w Ruce po raz pierwszy wygrał zawody PŚ, a w klasyfikacji generalnej jest siódmy.

W związku za zakażeniami Frenzela i Weber kierownictwo ekipy niemieckiej w trybie awaryjnym ściąga do Chin Manuela Faissta. 29-latek w niedzielę rusza do Pekinu, ale też nie może być pewny występu.

- Dokooptowanie do ekipy jednego zawodnika zgodnie z przepisami oznacza konieczność wykreślenia innego. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z MKOl i organizatorami - zaznaczył menedżer niemieckiej ekipy Horst Huettel.

Wcześniej pozytywny test na koronawirusa mieli dwaj inni kandydaci do medali w olimpijskiej rywalizacji, do której dojdzie w Zhangjiakou - Norweg Jarl Magnus Riiber i Estończyk Kristjan Ilvesa.

AŁ, PAP