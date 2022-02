Ślepsk Malow Suwałki - PSG Stal Nysa to ostatni sobotni mecz 19. kolejki PlusLigi. Zdecydowanym faworytem są gospodarze. Czy dopiszą kolejne zwycięstwo do swojego konta? Relacja i wynik na żywo z meczu Ślepsk Malow Suwałki - PSG Stal Nysa od 20:30 na Polsatsport.pl.

Oba zespoły nie prezentują się w tym sezonie najlepiej. Suwalczanie są jednak wyżej w tabeli, bo potrafili wygrać pięć spotkań. Aktualnie mają serię dwóch kolejnych zwycięstw i chyba nikt w klubie nie wyobraża sobie, że ta passa nie zostanie przedłużona w sobotę wieczorem.

A to dlatego, że Stal Nysa w obecnych rozgrywkach ma zaledwie jedną wygraną w 18. meczach! Stało się to 20 grudnia zeszłego roku, kiedy to gorsza okazało się LUK Lublin.

W pierwszym spotkaniu obu ekip Ślepsk wygrał 3:1.

