Pierwszy raz piłka zatrzepotała w siatce w dziesiątej minucie spotkania. Perisić dośrodkował futbolówkę w pole karne. Podanie skutecznie wykończył Denzel Dumfries. Po chwili okazało się, że Holender był na pozycji spalonej, przez co jego trafienie nie mogło zostać uznane. Po tej akcji podopieczni Simone Inzaghiego coraz częściej zaczęli gościć pod polem karnym przeciwników. W ostatnich momentach pierwszej połowy kluczowy dla ekipy AC Milan okazał się Mike Maignan, który popisał się kilkoma dobrymi interwencjami.

Francuski bramkarz nie był jednak w stanie zachować czystego konta. Wynik spotkania w 39. minucie otworzył Perisić. Chorwat wykorzystał dośrodkowanie Hakan Calhanoglu z rzutu rożnego. Dzięki temu trafieniu piłkarze Interu po pierwszej połowie prowadzili jedną bramką.

Na początku drugiej części meczu na murawie zaczął dominować AC Milan. Mistrzowie Włoch od czasu do czasu odpowiadali groźnymi kontratakami. "Rossoneri" do wyrównania doprowadzili na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry. Tym razem na listę strzelców wpisał się Giroud. Przy trafieniu Francuza asystował Brahim Diaz, który na murawie pojawił się w 58. minucie. Po chwili były napastnik Chelsea znowu trafił do bramki rywali. Doświadczony piłkarz efektownym przyjęciem piłki oszukał jednego z defensorów Interu, a następnie uderzył na dalszy słupek.

Emocje trwały aż do ostatniego gwizdka. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Theo Hernandez.

Dzięki temu zwycięstwu AC Milan ma tylko jeden punkt straty do Interu, który obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Serie A.

Inter Mediolan - AC Milan 1:2 (1:0)

Bramki: Ivan Perisić 39 - Olivier Giroud 75, 78