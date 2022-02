PlusLiga: Drugie zwycięstwo outsidera z Nysy

Na początku premierowej odsłony obie ekipy toczyły wyrównaną walkę (10:10). Później znaczną przewagę uzyskali gospodarze, którzy lepiej od rywali prezentowali się w polu zagrywki. Sygnał do ataku dał asem serwisowym Bartłomiej Bołądź (12:10), a w kolejnych akcjach gospodarze powiększali dystans grając skuteczniej w ataku. As Pawła Halaby dał suwalczanom piłkę setową (24:17), a brakujący punkt przyniosła zepsuta zagrywka gości (25:18).





Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzedniego. Co prawda w środkowej części gospodarze znów odskoczyli na kilka oczek (15:11), ale nysanie szybko odrobili straty i do końca mieli punktowy kontakt. Goście poprawili zagrywkę, ale to nie wystarczyło do wygranie seta. Ślepsk w końcówce zdołał utrzymać przewagę, a wynik na 25:23 ustalił mocnym atakiem ze środka Cezary Sapiński.

Siatkarze z Nysy udanie rozpoczęli trzecią partię (1:4) i utrzymywali przewagę. Siatkarze z Suwałk zaprezentowali się słabiej niż w poprzednich setach, co wykorzystali przeciwnicy. Siatkarze PSG Stali dobrze prezentowali się w polu serwisowym, lepiej też punktowali przy własnej zagrywce. W środkowej części seta zbudowali solidną zaliczkę – po asie Macieja Zajdera było 13:19. Spokojnie zmierzali po zwycięstwo, które stało się faktem po błędzie serwisowym gospodarzy (18:25).

Wydawało się, że w czwartym secie suwalczanie wrócili do dobrej gry. Uzyskali przewagę (8:6, 13:10, 15:12), prezentowali się lepiej, niż w poprzedniej partii. Siatkarze Stali nie rezygnowali jednak, zerwali się do walki, a w odrobieniu strat pomogła im dobra dyspozycja w polu zagrywki. Po ataku blok-aut Wassima Ben Tary było 18:18, a losy seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22. Atak i blok Bartosza Bućko oraz atak Ben Tary przyniosły decydujące punkty gościom.

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Zwycięstwo w poprzedniej partii pozytywnie wpłynęło dla gości, którzy ze sporym animuszem rozpoczęli decydującego seta (1:4). Gdy skutecznym atakiem popisał się Bućko, gospodarze mieli cztery punkty straty przy zmianie stron (4:8). W końcówce przyjezdni nie oddali już przewagi. Bućko wywalczył piłkę meczową (9:14) i ten sam zawodnik skończył mecz kilka chwil później (10:15).



Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (25), Paweł Halaba (15), Andreas Takvam (11) – Ślepsk; Wassim Ben Tara (23), Zouheir El Graoui (17), Bartosz Bućko (14), Maciej Zajder (12) – Stal. MVP: Wassim Ben Tara (23/37 = 62% skuteczności w ataku).

Ślepsk Malow Suwałki zajmuje 11. miejsce w tabeli PlusLigi z dorobkiem 17 punktów (bilans meczów 5–13). Pod wodzą wodzą trenera Dominika Kwapisiewicza suwalczanie odnieśli wcześniej dwa zwycięstwa – 3:1 z Cuprum Lubin i 3:0 z Cerrad Enea Czarnymi Radom; teraz ponieśli pierwszą porażkę. PSG Stal Nysa, mimo zwycięstwa, nie zdołała jeszcze wygrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli; ma 9 oczek (mecze 2–17) i traci cztery punkty do Cerrad Enea Czarnych Radom. To drugie zwycięstwo nyskich siatkarzy w lidze w tym sezonie, wcześniej ograli 3:0 LUK Lublin (12. kolejka, 20 grudnia). Stal wygrała też swój pierwszy tie-break po powrocie do ekstraklasy.

MKS Ślepsk Malow Suwałki – PSG Stal Nysa 2:3 (25:18, 25:23, 18:25, 22:25, 10:15)

Ślepsk: Kevin Klinkenberg, Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Paweł Halaba, Andreas Takvam, Josua Tuaniga – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Laskowski, Piotr Łukasik, Łukasz Makowski, Adrian Buchowski, Łukasz Rudzewicz. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Stal: Moustapha M'Baye, Marcin Komenda, Kamil Kwasowski, Maciej Zajder, Wassim Ben Tara, Zouheir El Graoui – Kamil Dembiec (libero) oraz Patryk Szczurek, Bartosz Bućko, Patryk Szwaradzki, Kamil Dębski, Dominik Kramczyński. Trener: Daniel Pliński.

