W walce wieczoru gali UFC Vegas 47 dojdzie do kluczowego starcia dla przyszłości kategorii średniej. Szósty zawodnik rankingu tej dywizji Jack Hermansson (22-6, 11 KO, 6 SUB) zmierzy się z siódmym Seanem Stricklandem (24-3, 10 KO, 4 SUB). Zwycięzca znacząco przybliży się do upragnionej walki o mistrzowski pas. Transmisja gali UFC Vegas 47: Hermansson - Strickland w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Dla Hermanssona będzie to już 14. pojedynek pod szyldem UFC. Szwed w swojej karierze pokonywał takich zawodników jak m.in. Ronaldo Souza czy Kelvin Gastelum. W grudniu 2020 roku "The Joker" przegrał po pięciorundowym boju z późniejszym pretendentem Marvinem Vettorim. 33-latek wrócił na zwycięskie tory w maju. Pokonał wówczas jednogłośnie na punkty Edmena Shahbazyana.

Z kolei Strickland przeżywa obecnie najlepszy okres w karierze. "Tarzan" możeobecnie pochwalić się serią pięciu zwycięstw. Jedno z nich odniósł w starciu z Krzysztofem Jotką. W ostatnim występie zawodnik z Anaheim wypunktował Uriaha Halla. Ewentualna wygrana nad Hermanssonem pozwoli Stricklandowi nie tylko przeskoczyć Szweda w rankingu, ale również zbliżyć się do walk z czołowymi przedstawicielami wagi średniej w UFC.

Przypomnijmy, że mistrzem tej kategorii jest Israel Adesanya. Nigeryjczyk już za tydzień stanie do kolejnej obrony tytułu. Jego przeciwnikiem będzie Robert Whittaker i będzie to drugi pojedynek obu zawodników. Pierwsze starcie przez nokaut wygrał panujący mistrz.

Pojedynek Hermansson - Strickland nie będzie jedyną potyczką w kategorii średniej na UFC Vegas 47. W co-main evencie Punahele Soriano (8-1, 5 KO, 2 SUB) skrzyżuje rękawice z Nickiem Maximovem (7-0, 2 KO, 3 SUB). Łącznie w karcie głównej nadchodzącej gali znalazło się pięć starć.

Transmisja gali UFC Vegas 47: Hermansson - Strickland w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

Jack Hermansson (22-6, 11 KO, 6 SUB)- Sean Strickland (24-3, 10 KO, 4 SUB)

Punahele Soriano (8-1, 5 KO, 2 SUB) - Nick Maximov (7-0, 2 KO, 3 SUB)

Shavkat Rakhmonov (14-0, 7 KO, 7 SUB) - Carlston Harris (17-4, 5 KO, 5 SUB)

Tresean Gore (3-0, 1 KO, 1 SUB) - Bryan Battle (6-1, 1 KO, 4 SUB)

Julian Erosa (26-9, 11 KO, 12 SUB) - Steven Peterson (19-9, 5 KO, 8 SUB)

Karta wstępna (22:00):



Miles Johns (12-1, 4 KO, 2 SUB) - John Castaneda (18-5, 8 KO, 5 SUB)

Hakeem Dawodu (12-2, 7 KO) - Michael Trizano (9-1, 2 KO, 2 SUB)

Chidi Njokuani (20-7, 12 KO, 1 SUB) - Marc-Andre Barriault (13-4, 9 KO)

Alexis Davis (20-11, 2 KO, 8 SUB) - Julija Stoliarenko (9-5, 8 SUB)

Jailton Almeida (14-2, 5 KO, 9 SUB) - Danilo Marques (11-3, 4 KO, 5 SUB)

Jason Witt (19-7, 3 KO, 8 SUB) - Philip Rowe (8-3, 4 KO, 4 SUB)

Malcolm Gordon (13-5, 4 KO, 6 SUB) - Denys Bondar (14-2, 4 KO, 10 SUB)