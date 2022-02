Nową siatkarką klubu Wealth Planet Perugia Volley została Monika Gałkowska. Atakująca przeniosła się do Włoch z klubu Energa MKS Kalisz.

Reprezentantka Polski zajmie miejsce włoskiej atakującej Valentiny Diouf, która przeniosła się ostatnio z Perugii do ŁKS Commercecon Łódź.





Monika Gałkowska (rocznik 1996) reprezentowała barwy klubów: UKS Fuks Sulejów, MUKS ABiS SP 64 Łódź, MUKS Sparta Warszawa, SK bank Legionovia Legionowo (2014–17), MKS Muszynianka Muszyna (2017–18), ŁKS Commercecon Łódź (2018–20), a ostatnio Energa MKS Kalisz. Osiem sezonów występowała w polskiej ekstraklasie siatkarek; zagrała w 189 meczach, w których zdobyła 1918 punktów. Jej bratem jest Grzegorz Bociek, siatkarz grający obecnie w Cuprum Lubin.





– Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo potrzebowałam czegoś więcej niż to, co oferowały mi mistrzostwa Polski. Zależało mi na tym nowym doświadczeniu. Wiem, że we Włoszech poziom mistrzostw jest bardzo wysoki, dlatego nie musiałem się zbytnio zastanawiać, czy przyjąć propozycję. Nie mogę się już doczekać startu – powiedziała Gałkowska.