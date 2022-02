Jeszcze nie wiadomo, kogo Czesław Michniewicz powoła na marcowe mecze w barażach eliminacji do mistrzostw świata. Według portalu WP Sportowe Fakty nowy selekcjoner ma przyglądać się obrońcy z PKO BP Ekstraklasy.

Ostatniego dnia stycznia 2021 roku Cezary Kulesza przedstawił Michniewicza jako nowego szkoleniowca polskiej kadry. Przed doświadczonym trenerem spore wyzwanie. W marcu Biało-Czerwoni staną naprzeciwko Rosji w barażowym meczu eliminacji do mistrzostw świata. To spotkanie może zadecydować o tym, czy Polacy pojadą na mundial. Przez to decyzje, które podejmie nowy selekcjoner dotyczące powołań, będą kluczowe.

Michniewicz jest skłonny powołać do kadry zawodników, którzy występują w klubach z PKO BP Ekstraklasy. Według informacji podanych przez WP Sportowe Fakty jeden z defensorów grający na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce przykuł uwagę byłego trenera Legii Warszawa. Chodzi o Kamila Pestkę.

23-latek jest zawodnikiem Cracovii. W tym sezonie wystąpił w 16 ligowych spotkaniach, w których zanotował dwie asysty. Warto przypomnieć, że Michniewicz już raz współpracował z lewym obrońcą "Pasów". Pestka był jednym z zawodników reprezentacji U-21, którą prowadził nowy selekcjoner. W tamtej kadrze piłkarz klubu z Krakowa pojawił się na murawie w 14 meczach.