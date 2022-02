EBL: WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin. Transmisja TV i stream online

Cyril Langevine, czyli zawodnik, który niedawno zamienił WKS Śląsk na Kinga Szczecin, szybko wraca do Wrocławia! Jak zagra przeciwko byłemu zespołowi? Transmisja w niedzielę od 17:30 w Polsat Sport Extra.

Obie ekipy grały już w tym tygodniu w środę - WKS Śląsk w Europucharze przeciwko Turk Telekom Ankara, natomiast King w Energa Basket Lidze z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz. W ostatnim czasie jednak to zespół trenera Andreja Urlepa miał zdecydowanie bardziej zajęty terminarz.

Co łączy te drużyny? Ostatnio przede wszystkim Cyril Langevine. Amerykanin rozpoczynał sezon w WKS Śląsku, ale mimo że zdobywał średnio 9,2 punktu i 6,8 zbiórki na mecz, to postanowiono z niego zrezygnować. Podkoszowy błyskawicznie znalazł nowy klub - King od dłuższego czasu poszukiwał odpowiedniego zawodnika na tę pozycję. Teraz Langevine będzie mógł pokazać się przeciwko byłym kolegom z drużyny. Czy będzie to dla niego przewaga?

Jednym z najważniejszych graczy ekipy z Wrocławia jest rozgrywający Travis Trice. Pewne jest, że Jakuba Schenka czeka więc bardzo dużo pracy w obronie. Warto będzie się także przyglądać rywalizacji strzelców: Jakub Karolak kontra Malachi Richardson. Dodatkowo, ciekawe czy Sherron Dorsey-Walker będzie w stanie ograniczyć ofensywę w wykonaniu Kodiego Justice’a.

Transmisja spotkania WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin o godz. 17:30 w Polsacie Sport Extra.

AŁ, plk.pl