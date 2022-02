EBL: Zwycięstwo GTK nad HydroTruckiem po emocjonującej końcówce

GTK w pewnym momencie miało 26 punktów przewagi, ale rywale wrócili do gry i doprowadzili do wyrównanej końcówki. Ostatecznie gliwiczanie przełamali się w Energa Basket Lidze i z nowym trenerem, Marosem Kovacikiem, wygrali z HydroTruckiem Radom 86:82.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, mimo że to gospodarze mieli inicjatywę w ataku. Trójki trafiał Roberts Stumbris, ale swoimi akcjami starali się odpowiadać Ahmed Hill i Anthony Ireland. Po późniejszej kontrze Jabariego Hindsa GTK miało sześć punktów przewagi. A.J. English znacznie zmniejszył tę różnicę, ale kolejne trafienie Hindsa oznaczało, że po 10 minutach było 25:21. W drugą kwartę świetnie wszedł zespół prowadzony przez debiutującego Marosa Kovacika - po akcji Stumbrisa miał 13 punktów przewagi. HydroTruck miał spore problemy z konstruowaniem ataku, dzięki czemu gliwiczanie kontrolowali sytuację. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:36.

ZOBACZ TAKŻE: WKS Śląsk lepszy od Kinga

Zaraz na początku trzeciej kwarty przewaga drużyny z Gliwic urosła aż do 20 punktów. Ekipa trenera Mihailo Uvalina po raz kolejny nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Nadal gościom brakowało skuteczności, a po trójce Daniela Gołębiowskiego różnica wynosiła aż 26 punktów. W końcówce tej części meczu HydroTruck zanotował jednak świetną serię 12:0 i po rzutach Hilla zbliżył się do stanu 68:54. W kolejnej części meczu radomianie zbliżyli się nawet na osiem punktów po akcji Aleksandra Lewandowskiego. To nie był koniec! Po rzucie wolnym Filipa Kraljevicia przegrywał tylko pięcioma! Przyjezdni walczyli do samego końca, mimo trójek Puta i Stumbrisa. Na pół minuty przed końcem po rzucie z dystansu Moore’a różnica wynosiła tylko dwa punkty! W kolejnej akcji trafił jednak Put i to było kluczowe trafienie meczu. Później rzuty wolne dołożył Stumbris i ostatecznie GTK wygrało 86:82.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Filip Put z 21 punktami, 3 zbiórkami i asystą. Anthony Ireland zdobył dla gości 24 punkty, 5 asyst i 3 zbiórki.

GTK Gliwice - HydroTruck Radom 86:82 (25:21, 26:15, 17:18, 18:28).

Punkty:

GTK Gliwice: Filip Put 21, Roberts Stumbris 19, Jabarie Hinds 13, Daniel Gołębiowski 12, Kacper Radwański 9, Aleksander Wiśniewski 7, Damonte Dodd 5, Kristijan Krajina 0, Matthew Williams 0.

HydroTruck Radom: Anthony Ireland 24, Ahmed Ismael Hill 20, Mike Moore 11, Aleksander Lewandowski 9, A.J. English 6, Filip Kraljevic 5, Filip Zegzuła 3, Maciej Żmudzki 2, Daniel Wall 2, Paweł Dzierżak 0.

plk.pl