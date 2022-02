W półfinale czempionatu na Starym Kontynencie Portugalia stanęła naprzeciwko reprezentacji Hiszpanii. Ekipa "La Furia Roja" szybko wyszła na dwubramkowe prowadzenie. Portugalczycy musieli dogonić przeciwników. Udało im się to w drugiej połowie, kiedy w dziesięć minut strzelili trzy gole. Dwukrotnie do bramki przeciwników trafił Zicky Te.

ZOBACZ TAKŻE: Oleksandr Usyk wystąpił w meczu piłki nożnej (WIDEO)

Rosjanie natomiast grali z Ukrainą. Już w pierwszej połowie dwa razy pokonywali bramkarza przeciwników. Ukraińcy próbowali doprowadzić do wyrównania. Mimo to o awansie Rosjanie nie dała sobie wydrzeć wypracowanej przewagi. O ich awansie do finału mistrzostw Europy zadecydowała bramka zdobyta przez Artem Niyazova.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski też brała udział w europejskim turnieju. Biało-Czerwoni odpadli już w fazie grupowej. Zajęli ostatnie miejsce, plasując się poniżej Rosji, Słowacji oraz Chorwacji.

Relacja i wynik na żywo z finału mistrzostw Europy w futsalu na Polsatsport.pl. Początek od godziny 17:30.