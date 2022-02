Pekin 2022: Ile zarobił Dawid Kubacki za brązowy medal?

Nagrody PKOl, przyznawane za zdobycie medalu, są takie same jak w przypadku igrzysk letnich w Londynie 2012, Rio de Janeiro 2016 i ubiegłorocznych w Tokio, a także zimowych w Soczi 2014 i Pjongczangu 2018. W przypadku sięgnięcia po złoty "krążek" sportowiec otrzyma 120 tysięcy złotych. Jeżeli zajmie drugie miejsce, to należy mu się 80 tysięcy złotych. Natomiast brązowy medal oznacza wynagrodzenie w wysokości 50 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że nagrodę otrzymują również szkoleniowcy zawodników. W przypadku nagród przyznawanych przez PKOl kwoty brutto i netto są takie same, ponieważ nie dotyczy ich podatek od dochodów.

Kubacki otrzyma również nagrodę od ministra sportu. W tym przypadku wynagrodzenie wynosi: do 80,5 tys. zł brutto za złoto, do 57,5 zł za srebro i do 46 tys. za brąz. Ta nagroda objęta jest podatkiem dochodowym.

Kubacki zdobył swój drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Należy przypomnieć, że polski skoczek znalazł się na najniższym miejscu podium już cztery lata temu. W Pjongczang był trzeci w konkursie drużynowej. Razem z nim występowali Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Stefan Hula.

Redakcja, Polsat Sport