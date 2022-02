Pekin 2022: Konkurs na skoczni normalnej. Relacja i wynik na żywo

Konia z rzędem temu, kto jest w stanie określić szansę polskich skoczków na wywalczenie medalu w pierwszym konkursie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Na przestrzeni całego sezonu ekipa dowodzona przez Michala Dolezala wysyła bowiem sprzeczne sygnały, niczym dziewczyna nie do końca zainteresowana zalecającym się do niej kawalerem, z drugiej zaś strony w pełni doceniająca trud, jaki wkłada on w okazywanie swojej afektacji, a także której zainteresowanie jej osobą najzwyczajniej w świecie imponuje.

I choć po słabym początku sezonu świadomość wielu kibiców zdążyła już pogrzebać jakąkolwiek szansę na sukces naszych skoczków w Pekinie, to po ostatnich wydarzeniach nadzieja na "jeszcze jedną randkę" i finał w postaci "i żyli długo i szczęśliwie" znów się tli. Jej iskrę jako pierwszy rozpalił trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski w tej dyscyplinie - Kamil Stoch - wyrównując nieformalny rekord skoczni podczas pierwszego treningu olimpijskiego i wygrywając dzień później drugą próbę.

I choć w sobotnich kwalifikacjach nie było już tak różowo - skoczek z Zębu osiągnął odległość zaledwie 83,5 m (kwalifikacje były rozgrywane przy zmiennym wietrze i Stoch narzekał później na fatalne warunki), to na podium tym razem wskoczył Piotr Żyła. "Wiewiór" poszybował na odległość 102,5 m i zajął trzecie miejsce, za Norwegami Mariusem Lindvikiem i Robertem Johanssonem.

- Jestem zadowolony ze skoku, bo zrobiłem to tak, jak chciałem, jak zaplanowałem z trenerem. Pracuję nad tym, żeby było jak najlepiej. Czasem zdarzało mi się ściemniać, ale teraz naprawdę wziąłem się do roboty. Ale też trochę się znam i jutro... może być różnie" - powiedział w swoim stylu dziennikarzom po sobotnich kwalifikacjach.

Z kolei Stoch nie zamierza załamywać się po sobotnim fiasku, bowiem jest świadomy, że duży wpływ na zajęcie przez niego 36. miejsca miały niekorzystne warunki.

- Jakby mi ktoś położył pustaki na narty... Nie było szans. Skok nie był idealny i trzeba zachować trzeźwość umysłu, nie wszystko można zwalać na warunki. Ale bez przesady, nie zapomniałem, jak się skacze, przez kilkanaście godzin. Konkurs będzie rozgrywany późno i mam nadzieję, że warunki będą bardziej stabilne i będziemy rywalizować sportowo, a nie na loterii - przyznał dziennikarzom po sobotniej próbie.

W sobotnim programie "Studio Pekin" eksperci Polsatu Sport zgodnie przyznali, że Kamil Stoch jest w stanie wywalczyć medal na obiekcie normalnym w Zhangjiakou.

- Dla mnie faworytem jest Stoch. Pokazał to podczas pierwszych treningów. W sobotę przygniotło go powietrze. Na szczęście wieczorem wiatr przycicha, a konkurs będzie rozgrywany około 19:00 tamtejszego czasu. Mam nadzieję, że wiatr będzie równy dla każdego - powiedział Krzysztof Miklas.

W dodatku trudno pokusić się o jakiekolwiek typy, ze względu na dość nieoczywiste wyniki osiągane przez czołówkę klasyfikacji generalnej pucharu świata. Wystarczy powiedzieć, że lider Karl Geiger (Niemcy) zajął w kwalifikacjach dopiero 9. miejsce, a wicelider Ryoyu Kobayashi (Japonia) uplasował się tuż za Piotrem Żyłą. Trudno przypuszczać, by miała to być po prostu zasłona dymna, bardziej prawdopodobny wydaje się wpływ zmiennych warunków pogodowych oraz brak doświadczenia zawodników na monumentalnej pod względem przepychu skoczni w Zhangjiakou.

Oprócz Stocha i Żyły w niedzielnym konkursie spośród "Biało-Czerwonych" zobaczymy również Dawida Kubackiego (16. miejsce w kwalifikacjach) oraz Stefana Hulę (27. lokata).

Jak zatem będzie? Miejmy nadzieję, że "romans" Stocha i Żyły z konkursem na obiekcie normalnym zakończy się "happy endem" i polscy kibice będą mogli cieszyć się pierwszymi medalami wywalczonymi przez naszych sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Scenariusz, według którego "dostaną oni kosza" i wrócą do pokojów hotelowych, by "wyć później w kierunku księżyca", byłby przecież nie do zniesienia...

