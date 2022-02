UFC Vegas 47: Jack Hermansson - Sean Strickland. Wyniki gali

Gala rozpoczęła się od sporej niespodzianki. Podczas karty wstępnej rękawice skrzyżowali Chidi Njokuani (21-7, 13 KO, 1 SUB) oraz Marc-Andre Barriault (13-5, 9 KO). Walka trwała zaledwie 16 sekund. Pochodzący z Nigerii zawodnik już na samym początku pojedynku posłał rywala na deski mocny uderzeniem prawą ręką.

W karcie głównej doszło tylko do jednego nokautu. Shavkat Rakhmonov (15-0, 8 KO, 7 SUB) zmierzył się z Carlstonem Harrisem (17-5, 5 KO, 5 SUB). 27-latek zakończył to starcie pod koniec pierwszej rudny. Najpierw efektownie sprowadził przeciwnika do parteru. Kiedy walka przeszła do stójki pochodzący z Kazachstanu zawodnik obrotowym kopnięciem powalił przeciwnika. Po chwili sędzia postanowił przerwać pojedynek. Dzięki temu Rakhmonov odniósł swoje 15. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Walka wieczoru była bardzo wyrównana. Hermansson kilka razy próbował sprowadzić rywala do parteru. Strickland popisał się w tym starciu swoją skuteczną defensywą, dzięki czemu pojedynek ciągle pozostawał w stójce. Pod koniec drugiej rudny Amerykanin trafił przeciwnika mocnym uderzeniem. Norweg przewrócił się, jednak Strickland nie zdążył zakończyć walki. Żaden z zawodników nie był w stanie znokautować lub poddać rywala. Przez to decyzję o tym, kto zwyciężył, musieli podjąć sędziowie. Niejednogłośnie zadecydowali, że z lepszej strony pokazał się Amerykanin. Dzięki temu triumfowi Strickland jest bliżej walki o pas mistrzowski.

Wyniki gali UFC Vegas 47:

Karta główna:

Sean Strickland (25-3, 10 KO, 4 SUB) pokonał Jacka Hermanssona (22-7, 11 KO, 6 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (49-46, 47-48, 49-46).

Nick Maximov (8-0, 2 KO, 3 SUB) pokonał Punahele Soriano (8-2, 5 KO, 2 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (28-29, 30-27, 29-28)

Shavkat Rakhmonov (15-0, 8 KO, 7 SUB) pokonał Carlstona Harrisa (17-5, 5 KO, 5 SUB) przez KO w pierwszej rundzie.

Bryan Battle (7-1, 1 KO, 4 SUB) pokonał Treseana Gore'e (3-1, 1 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

Julian Erosa (27-9, 11 KO, 12 SUB) pokonał Stevena Petersona (19-10, 5 KO, 8 SUB) przez niejednogłośną decyzję sędziów (28-29, 29-28, 29-28).

Karta wstępna:



John Castaneda (19-5, 8 KO, 6 SUB) pokonał Milesa Johnsa (12-2, 4 KO, 2 SUB) przez poddanie w trzeciej rundzie.

Hakeem Dawodu (12-2, 7 KO) pokonał Michaela Trizano (9-1, 2 KO, 2 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Chidi Njokuani (21-7, 13 KO, 1 SUB) pokonał Marca-Andre Barriault (13-5, 9 KO) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Alexis Davis (21-11, 2 KO, 8 SUB) pokonała Juliję Stoliarenko (9-6, 8 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-27, 29-27, 30-27).

Jailton Almeida (15-2, 6 KO, 9 SUB) pokonał Danilo Marquesa (11-4, 4 KO, 5 SUB) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Philip Rowe (9-3, 5 KO, 4 SUB) pokonał Jasona Witta (19-8, 3 KO, 8 SUB) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

Malcolm Gordon (14-5, 4 KO, 6 SUB) pokonał Denysa Bondara (14-3, 4 KO, 10 SUB) przez poddanie z powodu kontuzji w pierwszej rundzie.