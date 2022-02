WKS Śląsk lepszy od Kinga

Szczecinianie weszli w to spotkanie z dużą energią, a po zagraniu Sherrona Dorsey-Walkera prowadzili 7:2. Po późniejszym trafieniu Filipa Matczaka przewaga wzrosła nawet do ośmiu punktów. Straty rzutami z dystansu odrabiali Travis Trice i Kodi Justice, a po kolejnej akcji w kontrze tego drugiego to WKS Śląsk wychodził na prowadzenie. Ostatecznie dzięki trafieniu Ivana Ramljaka po 10 minutach było 23:21. W drugiej kwarcie gospodarze uciekali na sześć punktów dzięki trafieniom Trice’a. Nieźle po raz kolejny spisywał się Szymon Tomczak - dzięki niemu WKS Śląsk utrzymywał inicjatywę w ataku. Jay Threatt i Cyril Langevine starali się na to reagować, a po trójce Dorsey-Walkera King przegrywał tylko punktem. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:38.

Zaraz na początku trzeciej kwarty do remisu doprowadził Filip Matczak. Po kilku chwilach kontra wykończona przez Stacy’ego Davisa dawała gościom przewagę. Sytuację szybko zmieniały jednak akcje Szymona Tomczaka. Po kolejnych rzutach Trice’a i Kantera gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów. Po 30 minutach było 64:54. Trójki Sherrona Dorsey-Walkera w kolejnej części meczu dawały jeszcze nadzieję ekipie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Jego późniejsze następne trafienie zbliżyło ich na zaledwie trzy punkty. Sytuację WKS Śląska dość szybko uspokoił jednak swoimi rzutami Jakub Karolak. Wrocławianie kontrolowali końcówkę spotkania i wygrali ostatecznie 85:74.

Seria zwycięstw trwa w najlepsze! 🙌



Najlepszym graczem gospodarzy był Travis Trice z 25 punktami i 10 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Sherron Dorsey-Walker - zdobył 17 punktów, 3 zbiórki i 3 asysty.

Śląsk Wrocław – King Szczecin 85:74 (23:21, 18:17, 23:16, 21:20).

Punkty:

Śląsk Wrocław: Travis Trice 25, Szymon Tomczak 14, Kodi Justice 14, Kerem Kanter 10, Jakub Karolak 10, Ivan Ramljak 7, Martins Meiers 4, Aleksander Dziewa 1, Kacper Gordon 0;

King Szczecin: Sherron Dorsey-Walker 17, Stacey Davis 14, Filip Matczak 12, Jay Threatt 12, Jakub Schenk 11, Cyril Langevine 6, Kacper Borowski 2, Thomas Davis 0, Paweł Kikowski 0, Mateusz Bartosz 0.

