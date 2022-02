Prowadzona przez Paulo Sousę brazylijska drużyna Flamengo Rio de Janeiro przegrała z Fluminense 0:1 w prestiżowych derbach. Sportowe emocje przyćmiły rasistowskie okrzyki skierowane do jednego z zawodników Flamengo.

Paulo Sousa nie ma dobrego startu w Brazylii. Co prawda, Flamengo prowadzone przez Portugalczyka wygrało w debiucie trenera z Boavistą (3:0), ale znacznie ważniejsze z punktu widzenia kibiców klubu było derbowe starcie z Fluminense, w którym o porażce zespołu Sousy zdecydował gol w 89. minucie.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal w Ajaksie Amsterdam. Marc Overmars odchodzi z klubu



Mecz od początku obfitował w emocje, a pierwsze trafienie do siatki przeciwnika zaliczył w 28. minucie Gabriel Barbosa, ale wybuch radości był przedwczesny, bowiem sędzia doszukał się spalonego w tej sytuacji. Ten sam arbiter musiał ostudzić zapędy zawodników obu drużyn i w ciągu dwóch minut wysłał do szatni z czerwoną kartką Vitinho oraz Lucasa Calegariego. Wynik w 89. minucie rozstrzygnął Jhon Arias, co oznaczało zwycięstwo Fluminense.

e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o “Time de Todos”, de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual. — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 7, 2022



Sportowe emocje przyćmiły jednak rasistowskie okrzyki kierowane przez kibiców w kierunku zawodnika Flamengo Gabriela Barbosy. Schodzący do szatni zawodnik miał być nazwany "małpą". Fluminense ogłosiło, że przeprowadzi w tej sprawie oficjalne śledztwo w celu identyfikacji autorów tych słów, podkreślając, że wszelkie podobne, rasistowskie incydenty są niedopuszczalne.

PI, Polsat Sport