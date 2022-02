EBL: Rewelacyjny Zębski! Enea Abramczyk Astoria lepsza od MKS Dąbrowa Górnicza

Wszechstronny Mateusz Zębski poprowadził Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz do zwycięstwa nad MKS Dąbrowa Górnicza 94:80 w jedynym poniedziałkowym spotkaniu Energa Basket Ligi.

Od początku spotkanie było wyrównane - z jednej strony dobrze prezentował się Devyn Marble, a z drugiej Mateusz Zębski. Po kolejnym trafieniu tego drugiego goście uciekali na sześć punktów. Marble po chwili doprowadzał już jednak do remisu. Do ataku włączył się także Filip Małgorzaciak, a po kolejnej akcji Marble’a gospodarze po 10 minutach prowadzili 22:16. Jakub Nizioł i Alan Herndon zaraz na początku drugiej kwarty starali się zmniejszać straty. Później swoje robili także Wes Washpun oraz Klavs Cavars i to goście zdobywali przewagę! Wszystko się później zmieniało, a mecz nadal był wyrównany. Ostatecznie kolejne zagranie Marble’a oznaczało, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:41.





W trzeciej kwarcie Enea Abramczyk Astoria uciekała na cztery punkty po rzutach Roda Camphora i Jakuba Nizioła. Od tego momentu bydgoszczanie zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie. Po kolejnej trójce Nizioła różnica wynosiła już osiem punktów. Mimo niezłej gry po stronie Michaela Lewisa po 30 minutach było 60:67. W kolejnej części meczu dzięki Marble’owi i Lewisowi gospodarze zbliżyli się jeszcze na dwa punkty. Po chwili odpowiadał na to świetny Mateusz Zębski i to drużyna trenera Artura Gronka mogła być znowu spokojna o wynik. Dodatkowo, dobry fragment zanotował Cavars. W końcówce dąbrowianom zabrakło skuteczności i to przyjezdni zwyciężyli 94:80.





Najlepszym zawodnikiem gości był Mateusz Zębski, który zdobył 20 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst i 4 przechwyty. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Devyn Marble - zdobył 21 punktów, 3 zbiórki i 3 asysty.



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...





MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 80:94 (22:16, 20:25, 18:26, 20:27).

Punkty:

MKS Dąbrowa Górnicza: Devyn Marble 21, Milivoje Mijovic 14, Mike Lewis II 12, Michał Nowakowski 12, Josip Sobin 8, Caio Pacheco 7, Filip Małgorzaciak 4, Marcin Piechowicz 2, Adam Brenk 0, Jakub Motylewski 0, Wiktor Rajewicz 0.

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz: Mateusz Zębski 20, Jakub Nizioł 19, Wesley Washpun 13, Klavs Cavars 10, Alan Herndon 10, Roderick Camphor 8, Andrzej Pluta 7, Michał Chyliński 7, Michał Krasuski 0, Patryk Kędel 0.

plk.pl