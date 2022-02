Tauron Liga: Energa MKS ograła Grot Budowlanych

Premierowa odsłona miała wyrównany przebieg, ale w końcówce rozstrzygnęły ją na swą korzyść łodzianki. Wygrały one kluczowe akcje – najpierw Małgorzata Lisiak wywalczyła piłkę setową, a Zuzanna Górecka skutecznym atakiem ustaliła wynik na 23:25.





Drugi set toczył się przy przewadze łodzianek (7:9, 10:14). Gdy asem serwisowym popisała się Górecka, było 17:21 i wydawało się, że łodzianki są na dobrej drodze do wygrania kolejnego seta. Wówczas gospodynie ruszyły do odrabiania strat i dopięły swego. Set skończył się walką na przewagi, którą rozstrzygnęła na korzyść gospodyń punktowa zagrywka Emilii Muchy (27:25).

Trzecia partia zupełnie bez historii. Siatkarki z Kalisza rozpoczęły efektownie (5:1), a łodzianki sprawiały wrażenie przygaszonych porażką w końcówce poprzedniego seta. Gospodynie powiększały przewagę i spokojnie zmierzały po zwycięstwo. Stało się ono faktem po skutecznym ataku Aleksandry Cygan (25:14).

W czwartej odsłonie łodzianki wróciły do gry i znów oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip. Tym razem przewaga przechodziła z rąk do rąk. Gospodynie przegrywały 9:12, by kilka chwil później prowadzić 14:12. Później z wyniku 17:14 zrobiło się 17:18... Jeszcze przy stanie 18:20 łodzianki miały spore szanse na przedłużenie meczu. Końcówka należała jednak do ekipy Energa MKS. Trzy skuteczne ataki Karoliny Drużkowskiej wyprowadziły tę drużynę na piłkę meczową (24:21). Rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale ostatnie słowo należało do Eweliny Żurowskiej (25:23).

Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (19), Ewelina Żurowska (16), Justyna Łukasik (12) – Energa MKS; Julia Szczurowska (14), Zuzanna Górecka (13), Ana Cleger (12), Monika Fedusio (12) – Grot Budowlani. MVP: Karolina Drużkowska (18/38 = 47% skuteczności w ataku + 1 blok).

Energa MKS Kalisz odniosła czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu i zajmuje siódme miejsce w tabeli (23 punkty, mecze 7–10). Ekipa Grot Budowlanych Łódź jest na szóstej pozycji (28 punktów, mecze 8–9).

Energa MKS Kalisz – Grot Budowlani Łódź 3:1 (23:25, 27:25, 25:14, 25:23)

Energa MKS: Sylwia Kucharska, Aleksandra Dudek, Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska, Ewelina Żurowska, Justyna Łukasik – Kinga Wysokińska (libero) oraz Emilia Mucha. Trener: Adam Czekaj.

Grot Budowlani: Małgorzata Lisiak, Martyna Łazowska, Zuzanna Górecka, Weronika Centka, Julia Szczurowska, Monika Fedusio – Justyna Łysiak (libero) oraz Paulina Damaske, Anna Lewandowska, Ana Cleger. Trener: Jakub Głuszak.

Wyniki meczów 17. kolejki Tauron Ligi:

2022-02-04: E.Leclerc Moya Radomka Radom – IŁ Capital Legionovia Legionowo 1:3 (14:25, 23:25, 25:23, 25:27)

2022-02-04: BKS Bostik Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (21:25, 25:12, 25:17, 25:22)

2022-02-05: ŁKS Commercecon Łódź – #VolleyWrocław 3:0 (25:16, 25:18, 25:16)

2022-02-06: Developres Bella Dolina Rzeszów – Joker Świecie 3:1 (23:25, 25:16, 25:13, 25:11)

2022-02-06: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (26:24, 21:25, 19:25, 18:25)

2022-02-07: Energa MKS Kalisz – Grot Budowlani Łódź 3:1 (23:25, 27:25, 25:14, 25:23)

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

