Pekin 2022: Medaliści i miejsca Polaków - 07.02

Blisko 28-letnia Gąsienica-Daniel w ciągu ostatnich dwóch sezonów wdarła się do szerokiej światowej czołówki. Regularnie punktuje w Pucharze Świata, a w ubiegłorocznych mistrzostwach globu była w swojej koronnej konkurencji szósta.

Na stoku w Yanqing spisała się bardzo dobrze. Po pierwszym przejeździe zajmowała 11. miejsce, ale w drugim uzyskała czwarty czas i awansowała na ósme miejsce.

Wygrała Szwedka Sara Hector, do której Polka straciła łącznie 1,42 s, srebrny medal zdobyła Włoszka Federica Brignone, a brązowy Szwajcarka Lara Gut-Behrami.

"Zaważył pierwszy przejazd, zabrakło trochę w niektórych odcinkach. Poza tym przez ostatnie dni miałam problemy z plecami i trudno było mi przetestować wszystkie ustawienia nart. Jeszcze wczoraj nawet nie byłam pewna, czy uda mi się dziś wystartować, bo nie mogłam się zgiąć. Z jednej strony cieszę się, że tutaj jestem, ale z drugiej trochę mi jest przykro, że zabrakło jednego dnia, w którym byśmy dopracowali jeden drobiazg. Zmieniliśmy go na drugi przejazd i już było dużo lepiej" - relacjonowała narciarka z Zakopanego.

Gąsienica-Daniel po raz trzeci startuje w igrzyskach, a do tej pory jej najlepszym wynikiem było 27. miejsce w Pjongczangu. To też najwyższe miejsce polskiego alpejczyka od 1998 roku, gdy w Nagano Andrzej Bachleda jr był piąty w kombinacji.

Inne z Polek sklasyfikowano w trzeciej dziesiątce - Magdalena Łuczak była 26., a Zuzanna Czapska 30.

Przełożoną z niedzieli na poniedziałek królewską konkurencję alpejczyków - zjazd - wygrał Szwajca Beat Feuz. Srebro dla Francuza Johana Clareya, który w wieku 41 lat został najstarszym w historii medalistą igrzysk w tej dyscyplinie. Trzeci był Austriak Matthias Mayer, mistrz z Soczi.

Niecodzienny przebieg miał rozgrywany po raz pierwszy w igrzyskach konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich. Polska zajęła szóste miejsce. Zwyciężyła Słowenia, przed zespołem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO) i Kanadą.W polskim teamie najdalej - 102,5 m - skoczył w drugiej serii Kamil Stoch. Poza nim wystąpili brązowy medalista indywidualnie z niedzieli Dawid Kubacki oraz Nicole Konderla i Kinga Rajda.

Duży wplyw na końcowe wyniki miały dyskwalifikacje zawodniczek za niezgodne z regulaminem kombinezony, które z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) kontrolowała Agnieszka Baczkowska. Anulowanie wyników kosztowało utratę cennych punktów przez Japonię, Austrię i Niemcy, które nie zdołały awansować do finałowej ósemki. W drugiej serii o przepisową jakość sprzętu nie zadbali Norwegowie i skończyli na ósmym miejscu.

Monika Hojnisz-Staręga zajęła 20. miejsce w biathlonowym biegu na 15 km. Złoty medal wywalczyła Niemka Denise Herrmann, srebrny Francuzka Anais Chevalier-Bouchet, a brąz Norweżka Marte Olsbu Roeiseland.

33-letnia Herrmann, która spudłowała raz na 20 strzałów, odniosła życiowy sukces. Miała już olimpijski brąz w sztafecie 4x5 km, ale w... biegach narciarskich.Hojnisz-Staręga dwukrotnie spudłowała w każdej z dwóch prób na stojąco popełniła po jednym błędzie, co oznaczało, że do jej czasu biegu dodano dwie karne minuty. To przełożyło się 20. miejsce na mecie, ze stratą 2.42,6 do triumfatorki.

30-letnia liderka kadry blisko medalu olimpijskiego była cztery lata temu w Pjongczangu, gdy właśnie w biegu na 15 km zajęła szóste miejsce. Z kolei cztery lata wcześniej w Soczi rywalizację ze startu wspólnego ukończyła na piątej pozycji.

W wyścigu na 1500 m w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka zajęła 19., a Magdalena Czyszczoń ostatnie, 30. miejsce. Wygrała Holenderka Ireen Wuest, srebrny medal zdobyła Japonka Miho Takagi, a brązowy inna z Holenderek - Antoinette de Jong.

Prawie 36-letnia Wuest zdobyła szóste olimpijskie złoto w karierze, a na tym dystansie była najlepsza również w Vancouver w 2010 roku i cztery lata temu w Pjongczangu. Łącznie ma dorobku 12 medali, w tym sześć złotych, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych przedstawicieli dyscyplin zimowych w historii igrzysk. Wuest przy okazji ustanowiła rekord olimpijski (1.53,28).

Na wyniki biało-czerwonych wpływ mogła mieć ośmiodniowa izolacja, na jaką trafiły już po przylocie do Chin, a która spowodowana była pozytywnymi wynikami testów na koronawirusa.

Poza Wuest historycznym osiągnięciem może się pochwalić Włoszka Arianna Fontana, która triumfując w short tracku na 500 zdobyła już 10. olimpijski medal, z czego drugi z najcenniejszego kruszcu.

Po dwóch ślizgach rywalizacji saneczkarek Klaudia Domaradzka plasuje się na 24. pozycji. Prowadzi walczącą o trzecie z rzędu złoto Niemka Natalie Geisenberger.

Panczenista Zbigniew Bródka przekazał, że z powodu urazu mięśnia uda zrezygnował ze startu w zaplanowanym na wtorek wyścigu na 1500 metrów w igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Po trzech dniach igrzysk i rozegraniu 21 z 109 konkurencji w tabeli medali prowadzi dość niespodziewanie Szwecja, która wywalczyła trzy złota. Kolejne pozycje zajmują Rosyjski Komitet Olimpijski (2-3-2) i Holandia (2-2-1). Na pierwszy tytuł mistrzowski wciąż czekają Amerykanie.

BIATHLON 15 km kobiet 1. Denise Herrmann (Niemcy) 44.12,7 (1 karna minuta) 2. Anais Chevalier-Bouchet (Francja) strata 9,4 (1) 3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 15,3 (2) ... 20. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 2.42,6 (2) 36. Kamil Żuk (Polska) 4.50,0 (3) 55. Kinga Zbylut (Polska) 6.42,0 (3) 85. Anna Mąka (Polska) 14.05,6 (9) ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE konkurs drużynowy 1. Rosyjski Komitet Olimpijski 74 pkt 2. USA 65 3. Japonia 63 ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 1500 m kobiet 1. Ireen Wuest (Holandia) 1.53,28 - rekord olimpijski 2. Migo Takagi (Japonia) 1.53,72 3. Antoinette de Jong (Holandia) 1.54,82 ... 19. Natalia Czerwonka(Polska) 1.59,03 30. Magdalena Czyszczoń (Polska) 2.05,64 NARCIARSTWO ALPEJSKIE slalom gigant kobiet 1. Sara Hector (Szwecja) 1.55,69 (57,56/58,13) 2. Federica Brignone (Włochy) strata 0,28 (57,98/57,99) 3. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 0,72 (59,07/57,34) ... 8. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 1,42 (59,24/57,87) 26. Magdalena Łuczak (Polska) 7,16 (1.01,96/1.00,89) 30. Zuzanna Czapska (Polska) 9,46 (1.03,63/1.01,52) zjazd mężczyzn 1. Beat Feuz (Szwajcaria) 1.42,69 2. Johan Clarey (Francja) strata 0,10 3. Matthias Mayer (Austria) 0,16 SHORT TRACK 500 m kobiet 1. Arianna Fontana (Włochy) 42,488 2. Suzanne Schulting (Holandia) 42,559 3. Kim Boutin (Kanada) 42,724 ... 22. Patrycja Maliszewska (Polska) odpadła w eliminacjach 27. Nikola Mazur (Polska) odpadła w eliminacjach 28. Kamila Stormowska (Polska) odpadła w eliminacjach 1000 m mężczyzn 1. Ziwei Ren (Chiny) 1.26,768 2. Wenlong Li (Chiny) 1.29,917 3. Shaoang Liu (Węgry) 1.35,693 SKOKI NARCIARSKIE konkursu drużyn mieszanych 1. Słowenia 1001,5 pkt (Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc) 2. Rosyjski Komitet Olimpijski 890,3 (Irma Machinia, Danił Sadriejew, Irina Awakumowa, Jewgienij Klimow) 3. Kanada 844,6 (Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes) ... 6. Polska 763,2 (Nicole Konderla, Dawid Kubacki, Kinga Rajda, Kamil Stoch) SNOWBOARD slopestyle mężczyzn 1. Max Parrot (Kanada) 90,96 pkt 2. Su Yiming (Chiny) 88,70 3. Mark Mcmorris (Kanada) 88,53