Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie nie przejdą do historii jako najlepiej zorganizowana impreza sportowa, a na pewno nie zostaną tak zapamiętane przez Natalię Maliszewską.

Polska łyżwiarka szybka rozpoczęła turniej od izolacji z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa, po czym nagle została przywrócona do wyścigu na 500 metrów. Historia nie miała jednak pozytywnego zakończenia, bowiem organizatorzy zafundowali zawodniczce prawdziwy emocjonalny "rollercoaster", wycofując ją w ostatniej chwili z jej koronnej konkurencji.



To nie koniec zmagań dla Maliszewskiej, która została zgłoszona jeszcze do startu na dystansach 1000 i 1500 metrów. Kwalifikacje w pierwszej konkurencji odbędą się 9 lutego. Zawodniczka kontynuuje swoje przygotowania, choć organizatorzy znów jej tego nie ułatwiają...



Zamiast do normalnej szatni skierowano ją do... pomieszczenia gospodarczego, w którym trzymane są pudła, stoły i środki czystości. Maliszewska w swojej dość skromnej "szatni" miała do dyspozycji dwa krzesła, które miały służyć jednocześnie za miejsce odpoczynku, koncentracji oraz szafę na ubrania.



Sytuację skomentował dziennikarz sport.pl Piotr Majchrzak, który wprost określił poziom organizacji jako żart. "To są warunki w jakich przebiera się Natalia Maliszewska przed treningiem. Te igrzyska są żartem że sportowców" - napisał.

To są warunki w jakich przebiera się Natalia Maliszewska przed treningiem🤭. Te igrzyska są żartem że sportowcow pic.twitter.com/sW8HuyqF8i — Piotr Majchrzak (@MajchrzakP) February 7, 2022

Czy trudne warunki przeszkodzą polskiej zawodniczce, a może wręcz przeciwnie zmotywują Maliszewską do jeszcze większego, tytanicznego wręcz wysiłku i pokazania swojej siły wbrew wszelkim, niekoniecznie sportowym przeszkodom? Pierwsza próba już podczas kwalifikacji - 9 lutego.

