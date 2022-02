21-latek nie krył emocji informując na nagraniu zamieszczonym na swoim koncie na jednym z portali społecznościowych o wyniku testu, który zmusił go do wycofania się z walki o medale.

"Otrzymałem pozytywny wynik i muszę się wycofać z walki. Wydaje się to dość nierealne, że spośród tylu ludzi to właśnie mi przydarzyła się taka sytuacja. Cały czas analizuję to, co się stało. Robiłem i robię wszystko, co w mojej mocy, by nie zarazić się koronawirusem od początku pandemii. Podjąłem wszelkie możliwe środki ostrożności. Odizolowałem się tak bardzo, że samotność, którą czułem w ciągu ostatniego miesiąca lub dwóch, czasami miażdżyła. Nie liczę już ile razy płakałem dziś. Ostatnie łzy były jednak tymi radości, bo uświadomiłem sobie, że zdobyłem tu przecież srebro" - powiedział Zhou.

Zhou wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym razem z Nathanem Chenem, solistką Karen Chen i parami - sportową: Alexa Knierim, Brandon Frazier, tanecznymi: Madison Hubbell, Zachary Donohue oraz Madison Chock, Evan Bates.

Na olimpiadzie w Pjongczangu urodzony w Kalifornii Zhou był szósty w klasyfikacji końcowej solistów, ale mimo to zapisał się na kartach historii dyscypliny. Jako pierwszy w konkursie olimpijskim wykonał bowiem poczwórnego Lutza. W 2017 r. zdobył złoty medal MŚ juniorów, a dwa lata później w seniorskim czempionacie globu wywalczył brąz.

