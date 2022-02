Poważne osłabienie Górnika Zabrze. Snajper przenosi się do MLS

O odejściu Jimeneza mówili zarówno działacze Górnika, jak i trener Jan Urban. Zarząd złożył zawodnikowi propozycję nowej, dwuletniej umowy, na warunkach – jak podano – najlepszych w historii klubu. 28-letni napastnik nie skorzystał z tej propozycji, a w związku z zapisem o odstępnym polski klub nie mógł go zatrzymać do końca sezonu.

„Trudno to nawet określić, co to dla nas oznacza. Biorąc pod uwagę gole, asysty i kluczowe podania, to najlepszy zawodnik ekstraklasy. Strata jest ogromna, trudno go zastąpić. Szukamy napastnika, ale w zimowym okienku transferowym to ciężka sprawa. Nie spodziewałem się, że teraz może odejść” – powiedział Urban.

Making moves from Spain to the 6ix 🇪🇸➡️🇨🇦@J10Jimenez | #TFCLive — Toronto FC (@TorontoFC) February 7, 2022

Jimenez grał w Zabrzu 3,5 roku. Najpierw jako lewoskrzydłowy, potem – po odejściu latem 2020 jego rodaka Igora Angulo – jako typowy napastnik.

W sumie Hiszpan rozegrał w zabrzańskich barwach 134 mecze, w których zanotował 43 gole i 25 asyst. Poza Jimenezem odeszli tej zimy francuski napastnik Vamara Sanogo i serbski pomocnik Filip Bainovic, którzy rozwiązali umowy za porozumieniem stron.

Na razie dołączył do drużyny tylko 18-letni napastnik Jan Ciućka z trzecioligowego Rekordu Bielsko-Biała.

Górnik – już bez tych zawodników – pokonał na wyjeździe Stal Mielec 2:1 w pierwszym tegorocznym meczu ekstraklasy i zajmuje szóste miejsce w tabeli.

MM, PAP