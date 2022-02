Przed nami kolejne emocje w siatkarskiej TAURON Lidze! Już w poniedziałek o godz. 20:30 w 17. kolejce tegorocznych rozgrywek zmierzą się dziewiąta w tabeli - Energa MKS Kalisz oraz szósta drużyna - Grot Budowlani Łódź. Obie ekipy nie mają dobrego sezonu, ale w ostatnich meczach znacznie lepiej radzą sobie kaliszanki.



Energa wygrała cztery z pięciu ostatnich spotkań niespodziewanie pokonując ŁKS Commercecon Łódź 3:1, aby w kolejnym spotkaniu ulec liderowi z Rzeszowa takim samym rezultatem. Ostatnie trzy mecze to jednak same zwycięstwa nad Jokerem Świecie (3:2), UNI Opole (3:2) oraz #VolleyWrocław (3:1).

Grot Budowlani Łódź grali za to z czołówką tabeli i nie mieli wiele do powiedzenia w starciach z Chemikiem Police (0:3) oraz Radomką Radom (1:3). Nieco lepiej poszło im w starciu z Legionovią (2:3), ale wciąż to tylko jeden punkt odrobiony w gonitwie za czołowymi zespołami. Tym razem zapunktować już trzeba, choć nikt nie mówi że będzie to łatwe zadanie.



Transmisja TV i stream online meczu Energa MKS Kalisz - Grot Budowlani Łódź o godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport