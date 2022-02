Mistrzostwa Europy jak mundial?! Szalony pomysł UEFA

Euro 2028 może upodobnić się do mistrzostw świata - informuje brytyjski "The Telegraph". Zdaniem dziennikarzy UEFA zamierza przeprowadzić reformę tych rozgrywek.

Po raz kolejny w ostatnich dniach media spekulują na temat wielkiego turnieju. Wcześniej głos ws. zmiany częstotliwości rozgrywania mistrzostw świata wypowiedział się Aleksander Ceferin.

Zobacz także: Mistrzostwa świata co dwa lata? Aleksander Ceferin zabrał głos

- Jestem pewien, że mundial nie będzie odbywały się co dwa lata. To całkowicie bez sensu - powiedział prezydent UEFA w rozmowie z "Journal du dimanche".

Teraz jednak temat dotyczy mistrzostw Europy. "The Telegraph" informuje, że celem UEFA jest wprowadzenie nowego systemu od turnieju w 2028 roku. Wtedy do boju miałyby stanąć aż 32 reprezentacje! Jeśli ten pomysł wszedłby w życie, to mistrzostwa Starego Kontynentu zgromadziłyby tyle samo drużyn co mundial.

Od 2016 roku na Euro występują 24 zespoły. Już ten format budzi wiele niesmaku wśród fanów. Z kolei od 2026 roku na mistrzostwach świata po raz pierwszy zobaczymy 48. uczestników.

jb, Polsat Sport