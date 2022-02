MŚ siatkarzy 2022: Co zmieniło się w porównaniu z turniejem z 2018 roku?

Dokładnie 200 dni pozostało do pierwszego meczu polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2022. To najważniejsza impreza tegorocznego sezonu reprezentacyjnego i pierwszy wielki sprawdzian dla reprezentacji Polski pod wodzą nowego trenera Nikoli Grbicia. Na rosyjskich parkietach Polacy będą bronili złotego medalu wywalczonego przed czterema laty. Co zmieniło się w siatkarskich MŚ w porównaniu z turniejem z 2018 roku?