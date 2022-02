Kubacki najpierw opowiedział o tym, jakie to uczucie stanąć na podium zimowych igrzysk olimpijskich.

- To jest moment, w którym spełniają się marzenia i cele, do których się dążyło od dawna. To wspaniałe, że mogłem stanąć na podium igrzysk olimpijskich. To coś niesamowitego. Kiedy flagi idą w górę, to łezka się w oku kręci. Ja jestem trochę mało wylewny i aż tak tego po sobie nie pokazuje. Kiedy się cieszę, to bardziej skrywam to w sobie. Pozytywnych emocji było bardzo dużo. Wielka radość nie tylko dla mnie, ale też dla chłopaków z drużyny i dla sztabu, który na ten sukces pracował - stwierdził.

Polak żartobliwie odniósł się do swoich relacji z wywalczonym "krążkiem".

- Zrobiłem sobie już zdjęcie z medalem. Teraz on może odpoczywać na łóżku w moim pokoju. Raczej nie będę z nim spać, bo znając moje szczęście, to zrobiłbym sobie jeszcze krzywdę - zażartował.

Polski skoczek stwierdził, że nie zamierza zmieniać swojego podejścia przez kolejnym konkursem w Pekinie.

- Jak widzicie, już pracujemy dalej. Teraz mieliśmy luźniejszy dzień. Będziemy mieli czas, by wrócić do standardowego treningu. Ja nie zamierzam zmieniać podejścia - powiedział.

Kubacki stwierdził, że w obecnych warunkach ten medal na pewno podniesie na duchu polskich skoczków.

- Ten medal mnie, chłopakom z drużyny i sztabowi zrzucił kamień z serca. Ten sezon od początku nie należał do łatwych. Okazało się, że jako polska drużyna nadal potrafimy walczyć i zdobywać sukcesu. Każdemu będzie łatwiej wykonywać swoją robotę - ocenił.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.