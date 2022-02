W środę Hubert Hurkacz zmierzy się z Lorenzo Musettim o awans do ćwierćfinału halowego turnieju w Rotterdamie. Włocha odprawił ostatnio z kwitkiem inny "Biało-Czerwony", a mianowicie Kamil Majchrzak, który ograł go w indyjskim Pune 2:1. Czy ta sztuka uda się również wrocławianinowi? Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.