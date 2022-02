Spotkanie lepiej rozpoczął Toskańczyk, który bardzo szybko przełamał Hurkacza. Tym samym Polak po raz pierwszy w tym turnieju stracił podanie. 24-latek na początku meczu popełniał zbyt wiele błędów.



Z kolei Włoch świetnie spisywał się pod siatką. Do niego należała inicjatywa na korcie. Hurkacz nie potrafił natomiast znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego rywala. Ostatecznie przegrał premierową partię po tym, jak wyrzucił woleja.

Drugiego seta pomyślnie zainaugurował Musetti. As serwisowy dał mu zwycięstwo w pierwszym gemie. To jednak nie podłamało wrocławianina, który po świetnym woleju spod siatki doprowadził do wyrównania po czwartym gemie. Polak był kilkukrotnie bliski przełamania rywala, ale brakowało mu precyzji. Przy stanie 5:5 - Hurkaczowi w końcu udało się przełamać 19-latka z Carrary. Finalnie, o wyniku w tym secie zadecydował kolejny gem, który pewnie zwyciężył nasz rodak.

O awansie do ćwierćfinału musiała przesądzić kolejna partia. W niej więcej zimnej krwi zachował Włoch. Prowadząc przy stanie 4:3, przełamał Hurkacza i pewnie zwyciężył 6:3. To oznacza, że Polaka nie zobaczymy w ćwierćfinale turnieju ATP na kortach twardych w Rotterdamie.

Transmisje spotkań turnieju ATP 500 w Rotterdamie na sportowych antenach Polsatu.



Wynik II rundy gry pojedynczej:





Hubert Hurkacz (Polska) – Lorenzo Musetti (Włochy) 3:6, 7:5, 3:6

Ostatnia akcja meczu Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti w załączonym materiale wideo.