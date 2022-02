- Przede wszystkim zespół to ludzie i w McLarenie czuję się jak w domu. Dorastałem w tym zespole i jestem częścią tej ekipy. Ostatni sezon był kolejnym dużym krokiem w mojej karierze, a także w historii zespołu. Przed nami dużo pracy i czuję zaangażowanie całego zespołu. Wszystko po to, aby móc w przyszłości walczyć o zwycięstwa i tytuły. To daje mi dużą pewność siebie. To była naturalna decyzja o przedłużeniu umowy na kolejne kilka lat - powiedział Norris.

Norris barwy McLarena reprezentuje od 2019 roku. Brytyjczyk jeszcze nie wygrał wyścigu Grand Prix, choć ma już 60 startów. Pięciokrotnie stawał na podium, a pod koniec września ub.r. w Soczi zdobył pole position.

McLaren zajął czwarte miejsce w mistrzostwach świata konstruktorów w 2021 roku. Do wyniku przyczynił się również Australijczyk Daniel Ricciardo, który podpisał kontrakt na kolejne dwa sezony. Zespół nie zdobył mistrzostwa konstruktorów od 1998 roku (czasy Fina Mikiego Hakkinena), a mistrzostwa kierowców od 2008 roku - z Lewisem Hamiltonem za kierownicą.

MC, PAP