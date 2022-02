Górnik Zabrze pokonał w rzutach karnych Piasta Gliwice i awansował do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Bohaterem zabrzan został Grzegorz Sandomierski, który obronił dwie "jedenastki".

Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia. Konieczne było przeprowadzenie dogrywki. W ciągu dodatkowego czasu gry również żadna z drużyn nie zdołała trafić do siatki. Wówcz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... as sędzia zarządził serię "jedenastek".

W konkursie rzutów karnych lepiej strzelali piłkarze Górnika. Co prawda uderzenie Erika Janży obronił Frantisek Plach, ale to gospodarze pomylili się dwukrotnie. Grzegorz Sandomierski poradził sobie ze strzałami Thomasa Hateleya i Tihomira Kostadinova. Górnik wygrał 4:2 i awansował do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Ciężko cokolwiek napisać w takim momencie.....emocje, walka i ZWYCIĘSTWO!!!!

Górnik wygrywa po rzutach karnych i jest w 1/4 @PZPNPuchar

📢Górnicy DZIĘKUJEMY DZIĘKUJEMY❗️❗️❗️❗️#PIAGÓR 2-4 pic.twitter.com/ifwBm4kOGs — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 9, 2022

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 0:0 (rz.k. 2:4)

Awans: Górnik Zabrze

mtu, Polsat Sport