Siatkarze Jastrzębskiego Węgla czterech dotychczasowych meczach grupy A nie stracili nawet seta i jako pierwszy zespół zameldowali się w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. Awans przypieczętowali w czwartej kolejce, pokonując u siebie belgijski Knack Roeselare.

Hebar Pazardżik zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W dotychczasowych meczach odniósł jedno zwycięstwo (3:2 z VfB Friedrichshafen) i poniósł dwie porażki (0:3 z Jastrzębskim Węglem i 0:3 z VfB Friedrichshafen).

Jastrzębianie wracają do gry po przerwie spowodowanej izolacją w związku z zakażeniami koronawirusem. Ostatni mecz tej drużyny to wspomniane 3:0 z Knack Roeselare (25 stycznia).

– Ważne jest to, że już uzyskaliśmy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mecz w Bułgarii może nam przede wszystkim posłużyć w odzyskiwaniu rytmu grania. Od dłuższego czasu nie mieliśmy styczności z grą, więc pojedziemy tam, by łapać ten rytm, łapać formę i uniknąć przy tym kontuzji. Przerwa związana z kwarantanną była długa, więc trzeba uważać. Ale na pewno pojedziemy do Bułgarii z nastawieniem na wygraną i kontynuowanie naszej serii zwycięstw – powiedział Benjamin Toniutti.

Transmisja meczu Hebar Pazardżik – Jastrzębski Węgiel w czwartek 10 lutego o godzinie 18.00 w Polsacie Sport.

