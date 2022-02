Liga Mistrzów: Mistrz Rosji wygrał na Torwarze. Siatkarze Projektu bez szans na awans

Siatkarze Projektu Warszawa przegrali 0:3 z Dinamo Moskwa w meczu 5. kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To czwarta porażka stołecznej drużyny w tej edycji prestiżowych rozgrywek. Projekt nie ma już szans na awans do fazy play-off.

Gospodarze przystąpili do tego meczu bez kontuzjowanych Bartosza Kwolka i Jakuba Kowalczyka. Piotr Nowakowski i Jan Fornal byli w kadrze meczowej, ale nie pojawili się na boisku. W pierwszym secie, po wyrównanym początku (11:11), przewagę zaczęła budować drużyna z Moskwy. Po asie serwisowym Pawła Pankowa Projekt przegrywał 13:19, a w końcówce nie zdołał zbliżyć się do rywali. Maksim Bełogorcew zamknął seta skutecznym atakiem (20:25).

Drugą odsłonę lepiej zaczęli przyjezdni (1:5) i Projekt od początku musiał gonić wynik. Nie było to łatwe przy problemach w przyjęciu i słabszej niż w poprzednim secie skuteczności Dusana Petkovicia. Drużyna z Rosji utrzymywała przewagę i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Tymczasem siatkarze Projektu ruszyli w pogoń i w końcówce złapali punktowy kontakt. Po bloku Janusza Gałązki było 22:23. Anton Semyszew wywalczył piłkę setową, gospodarze jeszcze obronili się w kolejnej akcji, ale Cwetan Sokołow atakiem blok-aut ustalił wynik na 23:25.

Końcówka trzeciego seta obudziła nadzieje warszawskich kibiców na przedłużenie tego spotkania. Niestety, od początku kolejnej partii ton wydarzeniom na boisku nadawali przyjezdni. Ważną rolę w budowaniu zaliczki przez Dinamo odegrała zagrywka. Po dwóch asach Pankowa było 4:7, później punkt z zagrywki dołożył Sokołow (7:11), a w środkowej części seta wynik rozjechał się na niekorzyść Projektu. Po asie Semyszewa różnica wynosiła już dziesięć oczek (12:22), a w ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakował Siemion Dmitrijew.

Najwięcej punktów: Dusan Petković (7) – Projekt; Cwetan Sokołow (13), Anton Semyszew (11), Jarosław Podlesnych (10), Maksim Bełogorcew (7), Paweł Pankow (7) – Dinamo. Gospodarze słabiej prezentowali się w ataku (45%–60% skuteczności), gorzej też punktowali zagrywką (3–10) i blokiem (3–6). MVP: Cwetan Sokołow.

Projekt Warszawa w swym czwartym meczu poniósł czwartą porażkę. Wcześniej przegrał 2:3 z Dinamo na wyjeździe oraz 1:3 i 1:3 z Ziraat Bankasi Ankara. Podopieczni trenera Andrei Anastasiego mają jeszcze do rozegrania dwa mecze z Greenyard Maaseik w Belgii (15–16 lutego). Nie mają już szans na awans do ćwierćfinału. Siatkarze moskiewskiego klubu wygrali piąte spotkanie w tej edycji i przypieczętowali awans do fazy play-off.

Projekt Warszawa – Dinamo Moskwa 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)

Projekt: Dušan Petković, Igor Grobelny, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro, Mateusz Janikowski, Janusz Gałązka – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jay Blankenau, Michał Superlak, Dominik Jaglarski. Trener: Andrea Anastasi.

Dinamo: Anton Semyszew, Cwetan Sokołow, Wadim Lichoszercow, Jarosław Podlesnych, Maksim Bełogorcew, Paweł Pankow – Lauri Kerminen (libero) oraz Siemion Dmitrijew, Czesław Swienticki, Jewgienij Baranow (libero). Trener: Konstantin Briański.

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZÓW SIATKARZY