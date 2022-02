Dynamo Moskwa to zdecydowanie najtrudniejszy rywal Projektu w tej kampanii Ligi Mistrzów. W grupie B są liderami z dorobkiem jedenastu punktów. Jedyny punkt urwali im właśnie warszawianie, którzy przegrali w pierwszym spotkaniu 2:3. Siatkarze z PlusLigi mogą pochwalić się zaledwie jednym oczkiem po trzech rozegranych spotkaniach.



Warszawianie nie zanotowali jeszcze zwycięstwa w Lidze Mistrzów i szansę na zajęcie drugiego miejsca, które może dać im awans do ćwierćfinału, mają już tylko iluzoryczne. Musieliby wygrać wszystkie pojedynki za trzy punkty i liczyć jeszcze na to, że wicelider grupy B Ziraat Bankasi Ankara przegra ostatnie dwa spotkania.



Do kolejnej rundy rozgrywek awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.



Relacja na żywo z meczu Projekt Warszawa - Dynamo Moskwa na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

MM, PAP, Polsat Sport