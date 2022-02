Liga Mistrzów siatkarzy: ZAKSA pewna co najmniej drugiego miejsca w grupie

Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, już pewni zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie C Ligi Mistrzów, są blisko awansu do ćwierćfinału. Czwartej porażki w rozgrywkach doznał z kolei Projekt Warszawa.

Obrońca trofeum po gładkiej wygranej we wtorek w Słowenii z OK Merkur Maribor (3:0) bezpośrednio udał się do Nowosybirska na zaległy mecz trzeciej kolejki, który rozegrany zostanie w sobotę. Tamtejszy Lokomotiw w środę uległ Cucine Lube Civitanova 1:3 i stracił szansę na awans do fazy play-off.





ZOBACZ TAKŻE: Zwycięski powrót siatkarzy ZAKSY

Kędzierzynianie mają obecnie 10 punktów, ale żeby być pewnym awansu z drugiego miejsca, muszą ten dorobek jeszcze poprawić. Do ćwierćfinału awansują bowiem zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich lokat z najlepszym bilansem.

W Warszawie Projekt po dość jednostronnym widowisku przegrał z Dynamo Moskwa 0:3. Podopieczni Andrei Anastasiego zagrają jeszcze dwa mecze w Belgii z VC Greenyard Maaseik. Formalnie będą gospodarzem pierwszego z nich, ale dla obu drużyn wyniki nie mają już większego znaczenia. W grupie B awans zapewnili sobie już siatkarze Dynama.

Prawo gry w ćwierćfinale wcześniej wywalczył już Jastrzębski Węgiel, który w czwartek na wyjeździe zmierzy się z bułgarskim Hebarem Pazardżik.

Wyniki 5. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

grupa B

VC Greenyard Maaseik – Zirat Bankasi Ankara 3:2 (25:19, 23:25, 25:21, 22:25, 15:13)

Projekt Warszawa – Dinamo Moskwa 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)

grupa C

OK Merkur Maribor – Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 11:25, 21:25)

Lokomotiw Nowosybirsk – Cucine Lube Civitanova 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 20:25).

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

RM, PAP